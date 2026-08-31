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Hasijel Rivero je pronašao novi angažman nakon odlaska iz Crvene zvezde. Kubanski centar se vraća u Valensiju, gde je već ostavio dubok trag, i potpisao je jednomesečni ugovor.

Rivero se još prošle nedelje priključio treninzima španskog kluba, a nakon toga je Valensija odlučila da mu ponudi kratkoročnu saradnju. Njegov zadatak biće da pomogne ekipi tokom priprema i na početku sezone.

Hasijel Rivero Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Kubanac je za Valensiju već igrao od 2021. do 2023. godine, kada je na 105 utakmica prosečno beležio 10,8 poena i četiri skoka.

Rivero je ovog leta napustio Crvenu zvezdu nakon sezone koju su mu značajno otežale povrede. Sada će pokušati da u starom klubu pokaže da još uvek može da igra na visokom nivou.

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BONUS VIDEO:

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Hasijel Rivero posle Zvezda - Pariz Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić