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KK Crvena zvezda je dobila još jedno pojačanje na raspolaganju. David Kramer je posle reprezentativnih obaveza sa Nemačkom stigao u Beograd i uskoro će se priključiti ekipi Ibona Navara.

Kramer je sa reprezentacijom Nemačke ostvario dve pobede, a na dva meča ukupno je postigao 16 poena. Sada je vreme za nove klupske obaveze i početak njegove avanture na Malom Kalemegdanu.

1/4 Vidi galeriju David Kremer Foto: Roberto Seidel rseidelimagery.de / imago sportfotodienst / Profimedia, Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Nemac iza sebe ima veoma sadržajno leto, koje će pamtiti po velikim životnim i sportskim promenama.

- Bilo je sjajno. Oženio sam se, potpisao za Zvezdu i mnogo sam uzbuđen - rekao je Kramer za klupski sajt.

Posebnu težinu njegovom dolasku daje činjenica da je crveno-bele pratio još kao dečak.

- Kada sam bio mlađi gledao sam Zvezdu i zato je posebno za mene što sam ovde. Jedva čekam da zaigram i predstavljam ovaj veliki klub.

Kramer neće imati mnogo vremena za odmor. Već se čuo sa trenerom Ibonom Navarom, ali i sa saigračem Nikom Vajler Bebom, a sada jedva čeka da upozna ostatak ekipe.

- Bio sam malo sa trenerom u kontaktu, na vezi sam takođe sa Nikom i radujem se što ću konačno biti sa momcima. Imamo najbolje navijače na svetu i ne mogu da dočekam da igramo i pobeđujemo zajedno - poručio je nemački reprezentativac.

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