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Evroliga je pokrenula disciplinski postupak protiv Dubaija zbog slučaja Tomasa Vokapa, prenosi grčki "Sport24".

Do reakcije elitnog takmičenja došlo je nakon što je generalni direktor Dubaija Dejan Kamenjašević javno potvrdio da klub pregovara sa Vokapom, koji je i dalje pod ugovorom sa Olimpijakosom.

1/5 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Upravo je činjenica da je grčki reprezentativac vezan ugovorom za klub iz Pireja ključna u celoj priči. Prema pravilima Evrolige, kontaktiranje igrača koji je pod ugovorom sa drugim evroligaškim klubom nije dozvoljeno bez odgovarajuće dozvole. Vokapov ugovor sa Olimpijakosom traje do leta 2027. godine.

Situacija je dodatno eskalirala jer Vokap nije počeo pripreme sa Olimpijakosom, dok je grčki klub takođe pokrenuo interni disciplinski postupak protiv njega.

Za Dubai je ovo posebno nezgodan trenutak, pošto klub želi da učvrsti svoju poziciju u evropskoj košarci. Sada će Evroliga utvrđivati da li je i na koji način klub prekršio pravila u slučaju Vokapa.

Transfer saga tako je dobila potpuno novu dimenziju – Dubai sada ima problem sa Evroligom, a Vokap je i dalje zvanično igrač Olimpijakosa.

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