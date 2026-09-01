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Plejmejker je stigao u Beograd gde će se pridružiti saigračima na pripremama za narednu sezonu.

Partizan su napustili Dvejn Vašington, Isak Bonga, Nik Kalates, Sterling Braun, Bruno Fernando, Aleksej Pokuševski i Mitar Bošnjaković, dok su stigli Kajl Olman, Luka Vildoza, Itan Tompson, Alesandro Pajola, Lamar Stivens, Derek Vilis, Nikola Tanasković i Kevarijus Hejs.

"Da, definitivno jesam iznenađen. Ne volim baš da ulazim u to, imam svoje mišljenje koje ne iznosim. Bio je to šok za mene. Mnogi momci koji su otišli nisu bili samo moji saigrači, već braća. Proveli smo dve godine zajedno, izgradili smo odnos, bratstvo. Želim im sve najbolje, srećan sam zbog njih, ali je ovo novo poglavlje i moramo da se prilagodimo", rekao je Karlik Džons za "Mozzart sport".

1/5 Vidi galeriju Karlik Džons na meču Partizan - Asvel Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Imao je poruku za navijače.

"Čoveče, ja samo molim navijače da rade sa nama, da se strpe, ovo je novo poglavlje za sve nas. Pokušavamo da se vratimo tamo gde smo bili pre dve godine, gde su navijači putovali na gostovanja, slavili pobede. Kada je aerodrom bio pun kada smo se vraćali sa gostovanja. Hoćemo da vratimo tu kulturu pobeđivanja".

Nije želeo Karlik Džons da daje obećanja, već želi da on i njegovi saigrači na terenu pokažu da zaslužuju uspeh.

"Neću da pričam o plej-ofu. Idemo korak po korak. Prvo da rešimo neke dobre stvari", zaključio je plejmejker Partizana.

Kurir sport/Mozzart sport

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