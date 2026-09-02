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Vlade Đurović, nekadašnji košarkaški trener i sadašnji analitičar, gostovao je u podkastu "Kod Luke i Kuzme", gde je govorio o predstojećoj sezoni Partizana.

Nekadašnji trener izneo je optimističan stav kada su u pitanju crno-beli.

- Ne volim da pričam o Partizanu, ali... Iako kao i Zvezda, ove godine može da bude bolji i treba da bude bolji. Može da bude isti, može da bude gori, ali i teško da može da bude gori. Ima mnogo manje mogućnosti da Partizan bude gori nego Zvezda, zato što je Partizan bio niže rangiran, a drugo, verujem da će biti sigurno bolji nego prošle godine - počeo je Đurović.

1/14 Vidi galeriju Vlade Đurović Foto: Printscreen / Arena sport, Screenshot, PrintScreen / RTS

Prema njegovom mišljenju, jedan košarkaš ima poseban značaj za Parni valjak.

- Partizan je doveo dva plejmejkera, sasvim dobra, a to su Luka Vildoza i Alesandro Pajola. I to je u redu, kad ne bi znao da imaš Karlika Džonsa, a on je Bog. Evo sad je u Južnom Sudanu bio glavni, ali zašto? Zato što hoće da bude glavni, da sve zavisi od njega, da lopta bude stalno kod njega. Ko nije Bog, on nije taj, njega moraš da pustiš. Odjednom mu dolaze neka dvojica, znači on će morati da izlazi, da se odmori, ali moraće nekad da igraju i u paru. Da li će oni njemu dodavati loptu ili će da glume plejmejkere, to je sad pitanje.

1/22 Vidi galeriju Karlik Džons u dresu Partizana Foto: Starsport

Đurović se potom osvrnuo i na ulogu ostalih organizatora igre i potencijal tima.

- Normalno, ne možeš ostati na jednom plejmejkeru, a onda je on povredio i sve je otišlo... Bolje je imati tri, normalno, ali ne znam koliko će oni biti značajni. Mislim da će Karlik igrati još bolje nego pre, ako ne bude imao povrede. Ako je on car u ekipi, on diriguje, 'majstore, ti napravi blok, ti ostani tamo, ti ovo'. Ako on bude komandovao, Partizan će biti vrlo nezgodan, na taj način ne možeš da osvojiš Evroligu, ali možeš da budeš u prvih 10 garantovano sa igračima koji slušaju gazdu, koji skaču, bore se, ginu na terenu - Partizan može da napravi mnogo toga.

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