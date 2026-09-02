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Vlade Đurović je poručio da je zadovoljan načinom na koji je Crvena zvezda odradila prelazni rok.

Poručio je iskusni stručnjak da je pred novim trenerom Ibonom Navarom težak posao, a nije propustio priliku da prozove košarkaša kojeg je redovno kritikovao tokom prethodne dve sezone. U pitanju je Kodi Miler-Mekintajer koji je napustio klub sa Malog Kalemegdana i prešao u Olimpijakos.

- Zvezda je uradila solidan posao, što se tiče plasmana, sva tri znaka su tu - može biti bolje, može biti isto, može biti gore. E sad, mislim da neće biti gore, trener je dobar, a Zvezda ima solidne igrače, ali zavisi kakva će se hemija napraviti. Posao Navara je da izvuče maksimum iz igrača, a to je teško, jer je to moguće samo ako su svi zadovoljni - 18 igrača, svi misle da treba da budu u 12. Ovi što su u 12, misle da treba da budu u postavi. Uz novog plejmejkera, mislim da će Batler i Karter biti bolji, svi misle da je Mekintajer najbolji asistent, da je razigravao tim - ne, on je pravio igru za sebe. Stalno govorim da je Fransisko bio u Zvezdi, Zvezda bi bila peta, a da je Mekintajer bio u Žalgirisu, on bi bio 10. To je razlika, Zvezda je trebalo da bude peta - rekao je Đurović prilikom gostovanja u podkastu "Kod Luke i Kuzme".

"Dobro je što su Teodosić i Kalinić u klubu"

Podelio je Đurović i svoje mišljenje da je za Crvenu zvezdu dobro to što je Miloš Teodosić dobio ulogu u klubu i što je Nikola Kalinić po završetku igračke karijere postao jedan od pomoćnih trenera u stručnom štabu Navara.

- Zvezdi će biti teško i Navaru, ali ono što sam čuo, on je hrabar i mislim da će to biti dobro. Dobro je što je Teodosić ostao u klubu, on ima vijugu, vidi mnoge stvari. Dobro je što je Kalinić ostao u timu, ne može da bude nezadovoljan, a svi ga znaju, a ako Navaro ima sitni problem sa jezikom, Kalinić može da uhvati igrača i da mu kaže 'slušaj, majstore, nemoj ovo ili ono'. Ima dovoljno godina i iskustva, može da nauči, može da bude dobar trener - poručio je Vlade Đurović.

1/8 Vidi galeriju Nikola Kalinić Foto: KK Crvena Zvezda

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