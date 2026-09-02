"Ovu realnu brojku prodatih sezonskih karata (a do kraja prodaje sezonskih karata ostalo je još 14 dana) vidimo i kao veliko poverenje klubu svih koji vole Crvenu zvezdu, i koji žele i ove godine da pruže podršku našem timu u vrlo izazovnoj sezoni. Podsećamo, svi vlasnici sezonskih karata (kao i oni budući koji to učine do kraja prodaje 15.09) uz brojne pogodnosti, za početak biće u prilici da vide i zvanično predstavljanje tima 18.09.2026. godine u hali Aleksandar Nikolić u prijateljskoj utakmici sa ove sezone izuzetno pojačanim Arisom iz Soluna" kažu iz Crvene zvezde.