ZVEZDA SE POHVALILA BROJEM PRODATIH SEZONSKIH KARATA: Evo koliko više imaju od Partizana...
Klub sa Malog Kalemegdana se javio i rekao da ulazi u završnu fazu prodaje za predstojeću sezonu, pa se pohvalio i brojkama.
Naime za sada je prodato 9.289 ulaznica, dok je ostalo još 14 dana za prodaju istih, pošto prodaja traje do 15. septembra.
Klub se i oglasio ovim povodom..
"Ovu realnu brojku prodatih sezonskih karata (a do kraja prodaje sezonskih karata ostalo je još 14 dana) vidimo i kao veliko poverenje klubu svih koji vole Crvenu zvezdu, i koji žele i ove godine da pruže podršku našem timu u vrlo izazovnoj sezoni. Podsećamo, svi vlasnici sezonskih karata (kao i oni budući koji to učine do kraja prodaje 15.09) uz brojne pogodnosti, za početak biće u prilici da vide i zvanično predstavljanje tima 18.09.2026. godine u hali Aleksandar Nikolić u prijateljskoj utakmici sa ove sezone izuzetno pojačanim Arisom iz Soluna" kažu iz Crvene zvezde.
Poređenja radi, Partizan je objavio da je prodato više od 6.000 ulaznica do sada, a crno-beli su kasnije počeli sa prodajom.