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Njega je po dolasku je dočekala grupa navijača, a reprezentativac Dominikanske Republike nije krio oduševljenje.

1/5 Vidi galeriju Olimpijakos - Real, finale Evrolige 2026 Foto: ANGELOS TZORTZINIS / AFP / Profimedia

"Hvala vam, ovo je bio neverovatan doček. Navijači Olimpijakosa su sjajni. Nekako sam to i očekivao od njih i veoma sam srećan", rekao je Montero.

Objasnio je i zbog čega je odlučio da karijeru nastavi u redovima grčkog velikana.

"Igraju na najvišem nivou i to je košarka koja mi se sviđa. Njihov način igre mi odgovara. Olimpijakos je tim koji igra neverovatno, pa zašto da ne? Ovde sam da dam sve od sebe. Volim izazove i spreman sam da ih prihvatim".

Montero će u novom klubu sarađivati sa Kodijem Miler-Mekintajerom, kojeg dobro poznaje iz perioda provedenog u Španiji.

"Znam Kodija iz Baskonije. Igrali smo jedan protiv drugog i bilo je veoma dobro. Kada sam čuo glasine da će potpisati, bio sam veoma srećan. Drago mi je što sada igram sa njim", zaključio je Montero.