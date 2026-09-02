MONTERO DOČEKAN KRALJEVSKI U ATINI: Jedva čekam saradnju sa Kodijem...
Njega je po dolasku je dočekala grupa navijača, a reprezentativac Dominikanske Republike nije krio oduševljenje.
"Hvala vam, ovo je bio neverovatan doček. Navijači Olimpijakosa su sjajni. Nekako sam to i očekivao od njih i veoma sam srećan", rekao je Montero.
Objasnio je i zbog čega je odlučio da karijeru nastavi u redovima grčkog velikana.
"Igraju na najvišem nivou i to je košarka koja mi se sviđa. Njihov način igre mi odgovara. Olimpijakos je tim koji igra neverovatno, pa zašto da ne? Ovde sam da dam sve od sebe. Volim izazove i spreman sam da ih prihvatim".
Montero će u novom klubu sarađivati sa Kodijem Miler-Mekintajerom, kojeg dobro poznaje iz perioda provedenog u Španiji.
"Znam Kodija iz Baskonije. Igrali smo jedan protiv drugog i bilo je veoma dobro. Kada sam čuo glasine da će potpisati, bio sam veoma srećan. Drago mi je što sada igram sa njim", zaključio je Montero.