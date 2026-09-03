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Bivši košarkaš i nekadašnji lider Crvene zvezde Nikola Kalinić prokomentarisao je prelazak Luke Vildoza u Partizan. Argentinski plejmejker je ranije izjavljivao da ne bi nosio dres večitog rivala, ali je na kraju promenio odluku. Kalinić u tom potezu ne vidi razlog za dramu, ističući da je reč o strancu koji se nije duže zadržao među crveno-belima.

Čitavu situaciju posmatra isključivo iz profesionalnog ugla - Zvezda Vildozi nije ponudila nastavak saradnje, Partizan jeste, i tu se priča završava.

"Jedan strani igrač prešao u Partizan, što bismo diskutovali. Oko svega se diže prašina. Svi su na telefonima, dosadno im je, komentarišu. Što je to neka vest? Prešao čovek u Partizan, igrao za Zvezdu, je l' mu nudila Zvezda ugovor - nije! Jel mu nudio Partizan ugovor - jeste! Ne znam što je to toliko bitno", izjavio je Kalinić tokom gostovanja u podkastu "Kod Luke i Kuzme", pa nadovezao:

"Nije domaći igrač, da je ostavio neki trag, da je igrao 10 godina u Zvezdi."

1/5 Vidi galeriju Nikola Kalinić i Luka Vildoza Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Kao primer ličnog izbora naveo je situaciju iz Turske, gde je odbio ponudu Efesa iz poštovanja prema periodu provedenom u Fenerbahčeu.

"Ja to ne radim, to je moj stav, zvao me je Efes, nisam hteo."

Dotakao se i ranijeg kontakta sa Željkom Obradovićem i potencijalnog odlaska u Partizan, objasnivši da razgovor nije otišao dalje od početnog opipavanja pulsa.

"To je više bio razgovor da li da pričamo na tu temu. Što bih to radio sebi od života? Neko to želi, neko to voli, nekoga to inspiriše. Spanulis je za to najbolji primer. Mislio je da ga ne cene dovoljno u Panatinaikosu, otišao je u Olimpijakos i napravio legendu. Neko to može da iskoristi kao gorivo", zaključio je Kalinić.

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