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Crveno-beli će na turniru učestvovati zajedno sa Olimpijom Milano, Fenerbahčeom ui Oliimpijakosom

KK Crvena zvezda pojačanja Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Zvezda će se prvog dana turnira u petak sastati sa Olimpijom Milano u 18. 30 časova.

U drugom meču igraće Olimpijakos i Fenerbahče od 21 čas

Utakmice za konačan plasman na programu su u nedelju.

Od 18 časova igraće se meč za treće mesto, da bi od 20.30 koplja ukrstili pobednici prvih susreta.

Crveno-beli su uoči puta održali trening u dvorani "Aleksandar Nikolić"

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Košarkašice Crvene zvezde Izvor: Kurir/Dejan Ignjatović