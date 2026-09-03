Košarkaški Crvene zvezde otputovali su na Krit na prvi pripremni turnir pred start nove sezone.
PRIPREME
ZVEZDA OTPUTOVALA NA KRIT: Crveno-beli sa evroligaškom elitom bruse formu za narednu sezonu
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Crveno-beli će na turniru učestvovati zajedno sa Olimpijom Milano, Fenerbahčeom ui Oliimpijakosom
KK Crvena zvezda pojačanja Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Zvezda će se prvog dana turnira u petak sastati sa Olimpijom Milano u 18. 30 časova.
U drugom meču igraće Olimpijakos i Fenerbahče od 21 čas
Utakmice za konačan plasman na programu su u nedelju.
Od 18 časova igraće se meč za treće mesto, da bi od 20.30 koplja ukrstili pobednici prvih susreta.
Crveno-beli su uoči puta održali trening u dvorani "Aleksandar Nikolić"
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