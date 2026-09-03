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1/5 Vidi galeriju Ibon Navaro Foto: www.kkcrvenazvezda.rs

Crveno-beli će nastupiti oslabljeni na ovom turniru pošto Ibon Navaro neće moći da računa na trojicu igrača na prvom pripremnom turniru koji će beogradski klub odigrati.

Sa crveno-belima neće putovati Čima Moneke, Nikola Đurišić i Stefan Miljenović, prenosi "Meridian Sport".

Poznato je i zašto.

Čima Moneke ima problema sa pasošem, koji mu je istekao, pa mora da reši sve što je potrebno papirološki kako bi izvadio novi. Da ne bi bilo muka tokom sezone, sada će rešiti taj problem i smatra se da njegovo odsustvo neće uticati na ekipu.

Što se tiče srpskih košarkaša, oni imaju problema sa povredama. Stefan Miljenović od ranije je povređen i nije mogao da pomogne reprezentaciji Srbije nedavno, dok se Nikola Đurišić povredio baš dok je bio sa Orlovima. Njega čeka pauza od tri do četiri nedelje.

Crvena zvezda prvi meč igra protiv Olimpije iz Milana (petak, 17.30), dok drugo polufinale igraju Olimpijakos i Fenerbahče.