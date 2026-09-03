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Evroliga startuje 24.septembra, a do tada će crveno i crno-beli odigrati niz pripremnih utakmica.

1/8 Vidi galeriju Crvena zvezda - Partizan večiti derbi Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Posebnu pažnju privlače turniri na Kritu, Kipru, Kalemegdanu i u Atini, gde će biti prilike za duele sa evroligaškim ekipama.

Raspored Zvezde

Crveno-beli pripreme su započeli u Beogradu, gde su 1. septembra odigali prvu utakmicu zatvorenog tipa.

Potom, prva prava provera sledi već 4. septembra na Kritu. Zvezda će u polufinalu igrati protiv Olimpije iz Milana od 18.30, dok će drugi par činiti Olimpijakos i Fenerbahče. Dva dana kasnije na programu je utakmica za plasman, protiv jednog od ta dva rivala.

Ekipa će potom otputovati na Kipar, gde je očekuju još dve utakmice. Zvezda će 11. septembra u Nikoziji odmeriti snage sa aktuelnim prvakom Evrope, Olimpijakosom, a dan kasnije sledi duel protiv Arisa.

Poslednju proveru pred početak sezone crveno-beli će imati u Beogradu. U Hali „Aleksandar Nikolić“ 18. septembra ponovo će igrati protiv Arisa, a ovaj meč biće otvoren za vlasnike članskih i sezonskih karata.

Raspored pripremnih utakmica KK Crvena zvezda:

01. septembar: Crvena zvezda – Mladost 102:68.

04. septembar: Crvena zvezda – Armani Milano (18:30h, Turnir na Kritu)

06. septembar: Crvena zvezda – Olimpijakos / Fenerbahče (Turnir na Kritu)

11. septembar: Crvena zvezda – Olimpijakos (Turnir u Nikoziji)

12. septembar: Crvena zvezda – Aris (Turnir u Nikoziji)

18. septembar: Crvena zvezda – Aris (Hala „Aleksandar Nikolić“, Beograd)

Raspored Partizana

Partizan je pripreme otvorio utakmicama zatvorenog tipa. Prvi protivnik crno-belih bio je Zenit, a duel odigran 31. avgusta završen je 83:71 , dok je 5. septembra zakazan duel protiv Hapoela iz Tel Aviva. Oba susreta neće biti dostupna publici.

Od 11. do 13. septembra Partizan učestvuje na turniru „AdmiralBet Open Air“ na Kalemegdanu, gde će mu rivali biti Fuenlabrada i Bešiktaš. To će ujedno biti prvi izlazak ekipe pred domaću publiku u pripremnom periodu, pa se očekuje i posebno zanimljiva atmosfera na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Beogradu.

Posle turnira u Beogradu, crno-beli sele se u Grčku, gde će nastupiti na tradicionalnom „Pavlos Janakopulos“ turniru u Atini.

Na tom turniru, koji je ove godine zakazan za 18. i 19. septembar, Partizan će igrati protiv PAOK-a u polufinalu, dok će drugi par činiti Panatinaikos i JL Burg. U zavisnosti od ishoda, crno-bele potom očekuje utakmica za prvo ili treće mesto.

31. avgust: Partizan – Zenit 83:71

5. septembar: Partizan – Hapoel Tel Aviv (zatvoren meč)

11–13. septembar: „AdmiralBet Open Air“ – Kalemegdan (Partizan, Fuenlabrada, Bešiktaš)

18. septembar: Partizan – PAOK (18.00, „Pavlos Janakopulos“ turnir, Atina)

19. septembar: utakmica za plasman (17.00 ili 20.00, Atina)