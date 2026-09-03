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Jedan od stubova Valensije prošle sezone Brekston Ki, a sada prvotimac Fenerbahčea, apelovao je na Evroligu da transparentno izađe sa platama igrača, kako bi ljubiteljima košarke pružila što bolji kontekst.

1/5 Vidi galeriju Evroliga fajnal-for, Valensija - Real Madrid Foto: Ayhan Mehmet / AFP / Profimedia, Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

U nedeljama kada se bliži početak Evrolige i gde se transfer pijaca polako privodi kraju, jedan od najboljih defanzivaca ovog takmičenja se oglasio na popularnoj mreži "X", poslavši nesvakidašnju poruku o temi o kojoj se malo govori.

"Uvek sam se pitao zašto plate u Euroligi nisu javne.

Ne zato što navijači treba da znaju koliko novca neko ima na računu, već zato što plata predstavlja deo konteksta profesionalne košarke.

Ako igrač zarađuje 500.000 evra i igra kao igrač od milion i po ili više, navijači bi to trebalo da znaju. To bi trebalo da se slavi! Ako neko zarađuje dva miliona i ima problema, navijači bi takođe trebalo da imaju taj kontekst.

Za igrače, mislim da je to još važnije. Posebno u ligi bez tradicionalnog tvrdog limita plata, svaki tim ima svoj budžet i stvarno tržište može biti teško proceniti.

Ako igrač X ima slabiju statistiku od mene, ali zarađuje dvostruko više, zašto bih ja prihvatio pola novca samo zato što mi kažu „to je tvoja tržišna vrednost“?

Ne možeš pregovarati o svojoj vrednosti ako ne poznaješ tržište.

S druge strane, transparentnost bi mogla biti odlična za ligu. Plate stvaraju razgovore, debate i priče. Više razgovora znači više angažmana, što se pretvara u veću vrednost za ligu.

Objavite brojke. Igrači, treneri, svi. Dajte navijačima više konteksta, igračima više informacija i Evroligi još jedan način da razvije svoj proizvod.

Šta vi mislite?", stoji u poruci novog igrača Fenerbahčea.

Kurir sport / Sportske net.