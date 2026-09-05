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Crvena zvezda uspešno je prošla još jedan ozbiljan test na pripremama, a jedan od junaka preokreta protiv Milana bio je Džordan Nvora, koji je u završnici pokazao zbog čega se od njega u novoj sezoni očekuje mnogo.

Crveno-beli su silovito otvorili poslednju četvrtinu i serijom 14:2 potpuno preokrenuli utakmicu, a posebno je impresivno izgledala postava koja je u tom periodu bila na parketu. Ibon Navaro je, međutim, sačekao poslednjih pet minuta, a zatim vratio trojicu startera koji su prethodno odmarali. Među njima je bio i Nvora.

1/5 Vidi galeriju Džordan Nvora Foto: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia, Stacy Revere / Getty images / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Ryan Sleiman / imago sportfotodienst / Profimedia

Upravo tada je nekadašnji NBA igrač preuzeo odgovornost. Već u prvom narednom napadu počela je njegova serija – pogađao je iz igre, bio siguran sa linije penala i konstantno pravio probleme odbrani Milana. Kada je bilo najpotrebnije, Nvora je preuzeo stvari u svoje ruke i pomogao Zvezdi da stigne do pobede na turniru na Kritu, čime je zakazano finale protiv Olimpijakosa u nedelju od 19.30.

Posle utakmice, Nvora je govorio za "Meridian sport" o prvom delu priprema i utiscima nakon pobede nad italijanskim velikanom.

- Bilo je sjajno, posebno četvrta četvrtina. Dobro je prošlo. Naravno, imamo nov tim i nove trenere, još sve to sklapamo i upoznajemo jedni druge. Svi pronalaze svoj ritam. Odigrali smo dobro, uspeli da se borimo do kraja i pobedimo u ovoj prijateljskoj utakmici“, rekao je Nvora.

Amerikanac je odigrao veoma zrelu utakmicu, a posebno je bio agresivan na ofanzivnom skoku. Upravo je to jedan od detalja na kojima novi trener insistira.

- Da, mnogo je insistirao na tome. Želi da više koristim svoju visinu. Mislim da sam i krajem prošle sezone shvatio koliko sam zapravo visok za beka, za pozicije dva i tri. Nema mnogo igrača moje visine na tim pozicijama. Moram češće da koristim tu prednost. To dolazi i sa dužim igranjem u Evropi i boljim razumevanjem svoje uloge - istakao je Nvora.

Iako je do početka sezone ostalo još dvadesetak dana, krilni igrač već se oseća spremno za ono što sledi.

1/10 Vidi galeriju Džordan Nvora Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Dobro se osećam. Malo sam umoran jer je predsezona, ali tako je svake godine tokom priprema. Dobro sam i uzbuđen zbog nove sezone. Jedva čekam da izađemo pred naše navijače i da sa novim trenerom i novim timom vidimo šta sve možemo da uradimo.

Za Nvoru je ovo druga sezona u crveno-belom dresu, pa će njegova uloga biti još značajnija, posebno kada je u pitanju pomoć novim igračima u procesu adaptacije.

* Danas sam se šalio i rekao: ’Čoveče, izgleda da sam sada postao veteran.’ Ali, da, lepo je. Mnogi od ovih novih momaka žele da uče, a imamo i sjajne igrače, tako da ne moram previše da ih podučavam. Imamo nekoliko momaka kojima je ovo prvi dolazak u Evropu i njima pomažem, ali imamo i nekoliko iskusnih igrača koji takođe pomažu meni.

Čini se da Nvoru posebno raduje saradnja sa Ibonom Navarom, koji je već počeo da uvodi svoje ideje i sistem igre.

- Sjajno je. Još se upoznajemo i pokušavamo da shvatimo jedni druge, ali zaista je odličan. Uvodi svoj sistem igre, sa kojim je u prošlosti imao mnogo uspeha i pokušava da ga prenese ovde. Sve dok svi budemo verovali u to i pratili njegov plan, trebalo bi da imamo dobru sezonu.

A kada je trebalo da odgovori na pitanje koje su njegove lične ambicije u novoj sezoni, Nvora nije imao dilemu. Njegov odgovor ujedno najbolje opisuje ono što želi i od Crvene zvezde.

- Da pobedimo. To je moja ambicija - da pobeđujemo.

Upravo će takav Nvora biti potreban Crvenoj zvezdi - agresivan, spreman da preuzme odgovornost i sposoban da u ključnim momentima napravi razliku. Ako je izdanje protiv Milana bilo nagoveštaj onoga što sledi, crveno-beli bi u novoj sezoni mogli da imaju veoma ozbiljno oružje u rukama.

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