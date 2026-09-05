ŽELJKO OBRADOVIĆ IMA BRUTALAN TIM: Panatinaikos objavio konačan sastav za sezonu 2026/27!
Povratak najtrofejnijeg trenera Evrope Željka Obradovića na klupu Panatinaikosa znači samo jedno - napad atinskih ''zelenih'' na trofej Evrolige u novoj sezoni, a prvi čovek kluba Dimitris Janakopulos se potrudio da srpskom stručnjaku ispuni želje tokom letnje pauze, kako bi formirao zaista moćan tim.
Taj tim je danas i zvanično predstavljen, čine ga ukupno 18 igrača, a Panatinaikos je na svom Instagram nalogu objavio i imena i brojeve koje će igrači nositi na dresovima u novoj sezoni.
0 - Panajotis Kalaicakis
3 - Silvan Fransisko
6 - Dimitris Moraitis
7 - Branku Badio
10 - Kostas Slukas
11 - Najdžel Hejs-Dejvis
12 - Jasonas Varvaritis
17 - Nikos Rogavopulos
22 - Džerijan Grant
24 - Janis Kuzeloglu
25 - Kendrik Nan
26 - Matijas Lesor
28 - Geršon Jabusele
32 - Izak Bonga
41 - Huančo Ernangomez
44 - Dinos Mitoglu
72 - Lefteris Mancukas
93 - Mustafa Fal
Ovde pažnju privlači jedno novo ime, u pitanju je 16-godišnji košarkaš Jasonas Varvaritis. On je trenutno jedan od najvećih talenata u Grčkoj, igra na poziciji krila, rođen je 2010. godine, visok 202 centimentra, a u Panatinaikos je ovog leta stigao iz Akademije Platon i odmah se nametnuo treneru Obradoviću da ga uvrsti u sastav prvog tima za sledeću sezonu.