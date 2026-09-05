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Povratak najtrofejnijeg trenera Evrope Željka Obradovića na klupu Panatinaikosa znači samo jedno - napad atinskih ''zelenih'' na trofej Evrolige u novoj sezoni, a prvi čovek kluba Dimitris Janakopulos se potrudio da srpskom stručnjaku ispuni želje tokom letnje pauze, kako bi formirao zaista moćan tim.

Taj tim je danas i zvanično predstavljen, čine ga ukupno 18 igrača, a Panatinaikos je na svom Instagram nalogu objavio i imena i brojeve koje će igrači nositi na dresovima u novoj sezoni.

Sastav Panatinaikosa: 0 - Panajotis Kalaicakis

3 - Silvan Fransisko

6 - Dimitris Moraitis

7 - Branku Badio

10 - Kostas Slukas

11 - Najdžel Hejs-Dejvis

12 - Jasonas Varvaritis

17 - Nikos Rogavopulos

22 - Džerijan Grant

24 - Janis Kuzeloglu

25 - Kendrik Nan

26 - Matijas Lesor

28 - Geršon Jabusele

32 - Izak Bonga

41 - Huančo Ernangomez

44 - Dinos Mitoglu

72 - Lefteris Mancukas

93 - Mustafa Fal

Ovde pažnju privlači jedno novo ime, u pitanju je 16-godišnji košarkaš Jasonas Varvaritis. On je trenutno jedan od najvećih talenata u Grčkoj, igra na poziciji krila, rođen je 2010. godine, visok 202 centimentra, a u Panatinaikos je ovog leta stigao iz Akademije Platon i odmah se nametnuo treneru Obradoviću da ga uvrsti u sastav prvog tima za sledeću sezonu.