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Povratak najtrofejnijeg trenera Evrope Željka Obradovića na klupu Panatinaikosa znači samo jedno - napad atinskih ''zelenih'' na trofej Evrolige u novoj sezoni, a prvi čovek kluba Dimitris Janakopulos se potrudio da srpskom stručnjaku ispuni želje tokom letnje pauze, kako bi formirao zaista moćan tim.

Taj tim je danas i zvanično predstavljen, čine ga ukupno 18 igrača, a Panatinaikos je na svom Instagram nalogu objavio i imena i brojeve koje će igrači nositi na dresovima u novoj sezoni.

Sastav Panatinaikosa:

0 - Panajotis Kalaicakis
3 - Silvan Fransisko
6 - Dimitris Moraitis
7 - Branku Badio
10 - Kostas Slukas
11 - Najdžel Hejs-Dejvis
12 - Jasonas Varvaritis
17 - Nikos Rogavopulos
22 - Džerijan Grant
24 - Janis Kuzeloglu
25 - Kendrik Nan
26 - Matijas Lesor
28 - Geršon Jabusele
32 - Izak Bonga
41 - Huančo Ernangomez
44 - Dinos Mitoglu
72 - Lefteris Mancukas
93 - Mustafa Fal

Ovde pažnju privlači jedno novo ime, u pitanju je 16-godišnji košarkaš Jasonas Varvaritis. On je trenutno jedan od najvećih talenata u Grčkoj, igra na poziciji krila, rođen je 2010. godine, visok 202 centimentra, a u Panatinaikos je ovog leta stigao iz Akademije Platon i odmah se nametnuo treneru Obradoviću da ga uvrsti u sastav prvog tima za sledeću sezonu.

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