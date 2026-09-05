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Izraelski tim slavio je u Maloj areni rezultatom 94:83, a crno-beli su utakmicu odigrali u kombinovanom sastavu.

Partizanu su nedostajali su Lemar Stivens, Arijan Lakić i Kevarijus Hejs, uz kapitena Marinkovića koji se i dalje oporavlja od povrede Ahilove tetive.

Takođe, ni plejmejker Karlik Džons nije imao veliku minutažu, igrao je samo 12 minuta, posle nedavnog povratka iz Tunisa, gde je igrao sa selekcijom Južnog Sudana u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Dres Partizana prvi put je nosio i Itan Tompson. Najnovije pojačanje crno-belih debitovalo je u pripremnom periodu i utakmicu završilo sa 10 poena.

Najefikasniji igrač Partizana bio je Aleksandro Pajola sa 14 poena, uz pet skokova i isto toliko asistencija. Luka Vildoza ubacio je 12, dok su Žofri Lovernj i Itan Tompson postigli po 10 poena.

Karlik Džons i Tonje Džekiri dodali su po devet, a Nikola Tanasković osam poena.