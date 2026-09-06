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Bruno Fernando više nije igrač Partizana, ali njegove prve partije u dresu Anadolu Efesa već su izazvale pažnju i pokrenule pitanje koje će, sasvim sigurno, zanimati navijače crno-belih - da li je klub iz Humske prerano odustao od moćnog centra iz Angole?

Naravno, reč je tek o pripremnom periodu i bilo bi prerano donositi konačne zaključke, ali ono što Fernando pokazuje na startu nove epizode deluje veoma obećavajuće.

U prethodna dva meča u dresu turskog velikana, nekadašnji centar Partizana praktično je ostvario dabl-dabl prosek!

Brojke koje privlače pažnju

U prvom pripremnom meču Efes je poražen od Erokspora rezultatom 77:75, ali je Fernando bio jedan od najboljih igrača svog tima. Meč je završio sa 14 poena i 10 skokova, uz jednu asistenciju.

Samo dan kasnije, usledila je mnogo ubedljivija predstava Efesa. Turski velikan deklasirao je AEK sa 101:72, a Bruno Fernando ponovo je bio među glavnim protagonistima.

Ovoga puta upisao je 15 poena, devet skokova i dve asistencije.

Kada se njegove prve dve utakmice saberu, Fernando je na proseku od čak 14,5 poena i 9,5 skokova!

I to je brojka koja teško može da prođe neprimećeno.

A kakav je bio u Partizanu?

Fernando je prošle sezone u Evroligi, nastupajući za Partizan, prosečno beležio 8,4 poena i 4,4 skoka na 32 utakmice, uz prosečan indeks korisnosti 10,5.

U ABA ligi bio je još konkretniji. Na 20 utakmica prosečno je postizao 9,3 poena, uz 4,4 skoka i 1,2 blokade, a posebno impresivno zvuči podatak da je šutirao čak 74,2 odsto iz igre.

Kada se pogledaju sve utakmice u kojima je prošle sezone igrao za Partizan, Fernando je prosečno beležio 8,6 poena i 4,4 skoka za 17,7 minuta na parketu.

Drugim rečima, njegova statistika nije bila loša - naprotiv.

Ali, očigledno je da u Beogradu nikada nije uspeo da pronađe kontinuitet i ulogu koja bi mu u potpunosti odgovarala.

I upravo tu dolazimo do ključnog pitanja.

Bruno Fernando je igrač koji najbolje izgleda kada ima jasno definisan prostor u reketu, dovoljno lopti i kontinuitet minutaže. U Partizanu je često morao da se prilagođava različitim rotacijama i ulogama, dok je u Efesu već na samom početku priprema dobio priliku da pokaže koliko može da doprinese.

Pablo Laso očigledno ga za sada intenzivno koristi, a Fernando je odmah odgovorio na najbolji mogući način - dominacijom pod košem.

Dva pripremna meča, 29 poena i 19 skokova!

Za centra koji je tek stigao u novu sredinu, to je više nego solidna poruka.

1/4 Vidi galeriju Bruno Fernando Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Dennis Agyeman / Zuma Press / Profimedia

Da li je Partizan pogrešio što se odrekao Bruna Fernanda?

Za sada je još rano za konačan odgovor.

Dve pripremne utakmice ne mogu da izbrišu sve ono što se događalo tokom prošle sezone, niti mogu da pokažu kako će Fernando izgledati kada počnu evroligaški mečevi i najveća iskušenja.

Ali, jedno je već sada jasno - centar koji nije uspeo da do kraja pokaže svoj puni potencijal u crno-belom dresu, u Efesu je krenuo furiozno!

A ako Bruno Fernando nastavi da igra ovako kada sezona zvanično počne, pitanje koje će mnogi u Beogradu postavljati moglo bi da postane veoma neprijatno:

Da li je Partizan pustio igrača baš u trenutku kada je bio spreman da pokaže koliko zaista vredi?