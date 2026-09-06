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Ugledni košarkaški stručnjak i trener Hapoela iz Tel Aviva, Dimitris Itudis, dao je veliki intervju za Mozzart Sport u kojem je govorio o brojnim temama koje će posebno zanimati košarkašku javnost u Srbiji.

Micić ima posebnu ulogu

Povratak Vasilija Micića u evropsku košarku izazvao je ogromnu pažnju, a Itudis je jasno stavio do znanja koliko veruje srpskom plejmejkeru.

Istakao je da je zadovoljan načinom na koji je Micić stigao na pripreme Hapoela.

"Mi smo, na primer, veoma zadovoljni što je Vasa došao spreman. Jedan od igrača za koje sam rekao da su došli spremni jeste Vasa. Videlo se da se radilo", rekao je Itudis za Mozzart Sport.

1/5 Vidi galeriju Vasilije Micić Foto: EPhotopress / Shutterstock Editorial / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ali, Micić neće biti samo još jedan igrač u njegovom sistemu.

Itudis je otkrio da srpski as ima važnu ulogu i van samog terena.

"Sigurno je jedan od naših lidera. Vasa ima reč i na sastancima i na treningu i to je veoma bitno", poručio je grčki trener.

Posebno je zanimljivo što je objasnio kako danas vidi saradnju sa jednim od najboljih evropskih plejmejkera.

"Tu Vasa daje ideje i ja dosta pričam sa njim. Kao trener, ne vidim drugačiji način."

Otkrio zašto je Kris Džons napustio Hapoel

Veliku pažnju izazvao je i deo intervjua posvećen novim igračima Crvene zvezde - Krisu Džonsu i Džonatanu Motliju.

Itudis je bez dileme poručio da su crveno-beli napravili odlične poteze.

"Mislim da su to izvanredni transferi za Zvezdu", rekao je.

Ipak, posebno je zanimljivo ono što je otkrio o odlasku Krisa Džonsa.

Kris Džons Foto: Xavi Urgeles / Zuma Press / Profimedia

Prema njegovim rečima, Hapoel je želeo da Amerikanac ostane!

"Kris je želeo da nastavi kod nas. Nije bilo nikakvog problema. Međutim, ta situacija koja je bila van naše kontrole, koja je prouzrokovala traumu porodici i deci, kao i ta promena okoline, na kraju je dovela do odluke da Kris napusti tim."

Itudis je naglasio da je Hapoel bio veoma zadovoljan Džonsovim igrama i pristupom, ali da su okolnosti na kraju presudile.

Teodosić ga nije iznenadio

Miloš Teodosić je posle završetka igračke karijere započeo potpuno novo poglavlje i sada se nalazi u funkcionerskoj ulozi.

1/5 Vidi galeriju Miloš Teodosić u centru skandala Foto: KK Crvena Zvezda, Shutterstock, Kurir

Itudis, koji je godinama sarađivao sa legendarnim srpskim plejmejkerom, kaže da ga njegov potez nije iznenadio.

"Ne, nije me iznenadila. Pre svega, drago mi je što je Miloš u tome zato što on to voli."

Grk je potom objasnio zbog čega veruje da će Teodosić biti uspešan i van terena.

"Sa svojim znanjem, ali i kao igrač, poznaje svlačionicu. Zna kako igrač diše kada mu je teško, kada mu je lako, kada treba nešto da mu se kaže."

Ipak, na kraju je uspeo i da se našali na račun svog nekadašnjeg igrača.

"Daj Bože da on i njegova familija budu živi i zdravi, da se uvek srećemo na terenima i da on bude srećan i nasmejan. Jer ne nasmeje se Miloš baš često", nasmejao se Itudis.

Posebna poruka o Željku

Itudis nije krio oduševljenje zbog povratka Željka Obradovića u Panatinaikos.

Povratak najtrofejnijeg evropskog trenera na mesto na kojem je ispisivao istoriju nazvao je „izvanrednim potezom“.

"Željko se vratio tamo gde je 13 godina davao sve od sebe i zajedno sa svim igračima i saradnicima doprineo velikim rezultatima", rekao je Itudis.

Prema njegovim rečima, od tog poteza korist može imati čitava evropska košarka.

"To je odlično za košarku i odlično za Panatinaikos."

Sanja Evroligu sa čak 30 klubova

Možda je ipak najzvučniji deo velikog razgovora bila Itudisova vizija budućnosti evropske košarke.

Grčki stručnjak otvoreno je rekao da želi još veću Evroligu.

"Mislim da idemo u pravcu u kojem ćemo imati 24 tima, gde ćemo možda doći do 26 i, možda u budućnosti, daj Bože, do onoga o čemu ja sanjam i čemu se nadam - 30 klubova", poručio je Itudis.

Njegova ideja je da se napravi sistem sa regionima ili grupama, nakon čega bi najbolji timovi igrali završnicu.

Ali tu se nije zaustavio.

Itudis se nada i povratku ruskih klubova u evropska takmičenja, smatrajući da bi njihovo ponovno uključivanje dodatno proširilo konkurenciju.

"Ako se ruski timovi vrate, što je i moja želja, već imamo i druge kandidate", rekao je Itudis.

Jasno je, dakle, da jedan od najpoznatijih evropskih trenera ima veoma velike planove i za svoj Hapoel i za čitavu evropsku košarku.

A ako se njegove ideje jednog dana ostvare, Evroliga kakvu danas poznajemo mogla bi da doživi potpunu transformaciju.