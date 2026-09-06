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Kevin Panter je jedan od retkih igrača koji su ostali u Barseloni nakon velike letnje rekonstrukcije. Uz Amerikanca, u timu iz Katalonije zadržali su se jedino još Dario Brizuela, Đoel Para i Huan Nunjez.

Pored toga što će igrati za Barselonu i u narednoj sezoni, Panter je dobio i veliku čast - imenovan je za novog kapitena ekipe. Uloga mu je dobro poznata, s obzirom na to da je ranije nosio kapitensku traku i u beogradskom Partizanu.

“Čast mi je i dobro ću nositi tu ulogu. Uvek sam veoma poštovao ulogu kapitena i razumem šta ona znači. Biti kapiten Partizana bilo je ludo, a ovde u Barseloni ljudi su malo drugačiji, drugačija je kultura. Ne želim previše da razmišljam o tome niti da pokušavam da radim nešto više, jer to jednostavno nije moja ličnost. Samo ću nastaviti da budem ono što jesam i da predvodim ekipu. I dalje moram novim momcima da pokažem da moram da budem lider, bilo fizički, verbalno ili na bilo koji drugi način. Pored sebe imam Đoela (Paru), Darija (Brizuelu) i Huana (Nunjeza). To je posao cele ekipe, bez sumnje”, rekao je Panter za katalonski Sport.

1/4 Vidi galeriju Kevin Panter na meču Barselona - Baskonija Foto: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Javier Borrego / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novi kapiten Katalonaca osvrnuo se i na letnje spekulacije o njegovom potencijalnom odlasku iz kluba.

“Apsolutno se ništa nije dogodilo. Jednostavno sam video da ljudi previše pričaju i pokušao sam da se tokom celog leta udaljim od interneta. Ne znam ko su ti ljudi. Ljudi su stalno pričali i sve je to bilo ludo, zato sam i objavio onaj tvit. Ljudi izmišljaju stvari i pretpostavljaju da odlazim. Ni ne obraćam mnogo pažnje na takve stvari. Nije bilo ničega što bi ukazivalo na to da bih mogao da odem.”

Pred početak takmičarske godine, Panter ne krije visoke ambicije.

“Uspešna sezona? Sto posto! Borba za trofeje? Naravno! Potreban ti je plan da bi ostvario takve stvari i mislim da ga imamo. Ako ekipa želi da bude uspešna, ključni su prava mentalnost i to da uvek zadržiš tu glad za uspehom. Reči ne mogu da opišu koliko mi znači što sam i dalje ovde i koliko želim da osvajam trofeje sa Barselonom. Sve što želim jeste da izađem na teren, pokušam da dam sve od sebe i uradim najbolje što mogu kako bismo to ostvarili. Čak ni ne volim mnogo da pričam o tome. Znamo šta treba da uradimo i to je sve.“

Barselona ulazi u sezonu sa temeljno promenjenim sastavom u koji je stiglo čak 11 novih košarkaša, a Panter navodi da se nije opterećivao velikim promenama u igračkom kadru.

“Iako sam znao da mnogim igračima ističu ugovori, nisam tome pridavao previše pažnje jer jednostavno nisam znao šta će se dogoditi. Ne ulažem toliko energije u stvari koje ne mogu da kontrolišem i o kojima ništa ne znam. Tako da ćemo videti šta će biti.”

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