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Nikola Mirotić mogao bi da napravi potpuno neočekivan potez i sa 35 godina završi profesionalnu karijeru.

Iskusni krilni centar trenutno je bez kluba, a poslednjih dana pojavile su se informacije da se Baskonija raspituje za njegove usluge. Ipak, kako navode španski mediji, Mirotić još uvek nije doneo konačnu odluku o nastavku karijere i razmatra čak i mogućnost da ode u penziju.

1/4 Vidi galeriju Nikola Mirotić u dresu Monaka Foto: Acero/AlterPhotos/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia, BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg / imago sportfotodienst / Profimedia

Baskonija je navodno spremna da sačeka rasplet situacije, ali veliko pitanje je šta zapravo želi sam Mirotić. Iako interesovanje klubova i dalje postoji, iskusni košarkaš sada ozbiljno razmatra da li je vreme da stavi tačku na jednu izuzetno bogatu karijeru.

Mirotić je ovog leta bio povezivan i sa mogućim dolaskom u Zvezdu. U pojedinim medijima najavljivan je kao potencijalno veliko pojačanje Crvene zvezde, ali njegov dolazak u Beograd nikada nije realizovan.

Mnogo veću buru izazvala je priča iz 2023. godine, kada je Mirotić bio praktično pred potpisom za Partizan. Sve je delovalo kao završena stvar, ali je crnogorski reprezentativac u poslednjem trenutku odustao od dolaska u Humsku i poručio da neće nastaviti karijeru u Srbiji.

Umesto Partizana, Mirotić je tada izabrao Olimpiju Milano, a cela saga ostala je jedna od najburnijih transfer-priča evropske košarke tog leta.

Iza sebe ima karijeru za kakvom malo koji evropski košarkaš može da se pohvali. Igrao je za Real Madrid, a potom napravio veliki iskorak u NBA ligi, gde je nosio dres Čikago Bulsa, Nju Orleans Pelikansa i Milvoki Baksa.

U Evropu se vratio 2019. godine i potpisao za Barselonu, gde je proveo četiri sezone. Nakon toga igrao je za Olimpiju Milano, a potom i Monako.

Tokom karijere osvojio je brojne trofeje. Bio je tri puta prvak Španije, četiri puta osvajač Kupa i dva puta osvajač Superkupa, dok je sa Olimpijom iz Milana stigao i do titule prvaka Italije.

Sada je, međutim, pred možda najtežom odlukom u karijeri.

Baskonija čeka, interesovanje postoji, a Mirotić razmišlja da li uopšte želi još jednom da izađe na parket. Posle svega što je prošao, moguće je da će evropska košarka uskoro ostati bez jednog od svojih najvećih imena.

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