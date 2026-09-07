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Ubedljiva pobeda Žalgirisa nad Sabahom iz Bakua pala je u drugi plan zbog scene koja je zabrinula navijače litvanskog velikana!

Jonas Valančijunas zbog povrede je napustio teren već u prvoj četvrtini, a odmah nakon utakmice stigle su prve informacije o stanju iskusnog centra.

Sve se dogodilo u samoj završnici prve četvrtine pripremnog meča Žalgirisa i Sabaha.

Do kraja uvodne deonice ostalo je 31,8 sekundi kada se Valančijunas spremao da postavi blok Marijusu Grigonisu. U jednom trenutku došlo je do nezgodnog kontakta između dvojice saigrača, nakon čega je iskusni litvanski centar odmah ostao u bolovima.

Valančijunas se uhvatio za desnu potkolenicu, a zatim je vidno hramljući krenuo ka klupi. U igru se više nije vraćao.

Zabrinjavajući prizor na klupi

Prizor koji je usledio dodatno je zabrinuo navijače Žalgirisa.

Valančijunas je ostatak prvog poluvremena proveo na klupi, a litvanski mediji primetili su i da više nije nosio patiku na desnoj nozi.

Posle odlaska ekipa u svlačionice, 34-godišnji centar više se nije pojavio kraj terena.

Žalgiris je, uprkos svemu, ubedljivo savladao Sabah rezultatom 112:78, ali je povreda jednog od najvećih aduta ekipe potpuno zasenila rezultat pripremnog susreta.

"Nismo želeli da rizikujemo"

Posle utakmice oglasio se trener Žalgirisa Tomas Masjulis i doneo prve, ohrabrujuće vesti.

Prema njegovim rečima, Valančijunas je čak smatrao da bi mogao da nastavi utakmicu, ali stručni štab nije želeo da rizikuje.

"Rekao je da je mogao da igra, ali nismo želeli da rizikujemo. Reč je o nagnječenju noge, izgleda da nije ništa ozbiljno. Lekari će ga pregledati i tada ćemo imati više informacija", poručio je Masjulis.

Dakle, za sada nema potvrđene konačne dijagnoze, iako prve procene ukazuju na to da povreda ne bi trebalo da bude ozbiljna.

Odigrao manje od četiri minuta

Valančijunas je na parketu proveo svega oko tri i po minuta pre nego što je morao da izađe.

Za to vreme nije stigao da uputi nijedan šut, a uspeo je da iznudi jednu ličnu grešku protivnika.

Njegov prerani izlazak svakako je zabrinuo litvansku javnost, posebno jer je iskusni centar jedno od najvećih imena Žalgirisa i važan deo planova ekipe za predstojeću sezonu.

Zvezda na startu Evrolige

Vest o povredi Jonasa Valančijunasa sa posebnom pažnjom pratiće i navijači Crvene zvezde.

Naime, Žalgiris će novu sezonu u Evroligi otvoriti upravo duelom protiv beogradskih crveno-belih, pa se sada postavlja pitanje da li će jedan od najvećih aduta litvanskog tima biti potpuno spreman za taj susret.

Za sada prve informacije iz Litvanije daju razlog za optimizam, pošto trener Tomas Masjulis smatra da povreda ne deluje ozbiljno, ali konačnu reč daće dodatni lekarski pregledi. Upravo zbog toga će naredni dani biti posebno zanimljivi i u Beogradu - da li će Valančijunas uspeti da se oporavi na vreme za okršaj sa Crvenom zvezdom?

1/5 Vidi galeriju Litvanski centar Jonas Valančijunas Foto: Kavin Mistry / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Profimedia

Čekaju se dodatni pregledi

Za sada, dakle, prve informacije daju razlog za optimizam, ali u Žalgirisu neće unapred donositi zaključke.

Valančijunas će proći dodatne lekarske preglede, nakon kojih bi trebalo da bude poznato da li je zaista reč samo o bezazlenom udarcu i koliko će mu vremena biti potrebno da se potpuno oporavi.

Ipak, scena kada se litvanski gorostas uhvatio za desnu nogu i hramljući napustio teren izazvala je pravu uzbunu u Žalgirisu!

Sada svi čekaju konačnu reč lekara, ali prve prognoze iz Litvanije zasad daju razlog navijačima za olakšanje.