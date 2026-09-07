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Osveženje u Evroligi! Tokom prelaznog roka na Stari kontinent stigao je veliki broj košarkaša sa NBA iskustvom, a čak 21 od njih prvi put će se susresti sa evropskom košarkom!

Najveće evropsko takmičenje godinama privlači igrače koji nisu uspeli da pronađu željenu ulogu u NBA, ali ovog leta desio se pravi talas dolazaka iz Sjedinjenih Američkih Država.

Prema različitim pregledima letnjeg tržišta, broj igrača sa NBA iskustvom koji su stigli u Evroligu meri se u desetinama, a među njima su i brojni igrači koji će prvi put zaigrati u Evropi.

Ali jedno je igrati u NBA, a nešto sasvim drugo zakoračiti u svet Evrolige!

Novo iskustvo

Za mnoge od novih košarkaša biće to prvo pravo upoznavanje sa evropskim mentalitetom.

Ovde se poraz ne zaboravlja lako.

U evropskim košarkaškim gradovima navijači žive za klubove, a atmosfera na tribinama često nema mnogo zajedničkog sa onim na šta su igrači navikli u NBA.

Uz to, čeka ih i potpuno drugačija košarka.

Više taktičkih zahteva, strože uloge, manje prostora za individualna rešenja i treneri koji od svojih igrača zahtevaju gotovo savršeno izvršavanje sistema. Upravo zbog toga prelazak preko Atlantika nije garancija trenutnog uspeha, bez obzira na NBA biografiju.

Valančijunas predvodi velika imena koja se vraćaju

Među najzvučnijim imenima koja su ovog leta stigla ili se vratila u evropsku košarku nalazi se Jonas Valančijunas, koji je posle dugog NBA staža obukao dres Žalgirisa.

1/5 Vidi galeriju Litvanski centar Jonas Valančijunas Foto: Kavin Mistry / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Profimedia

Litvanac je iza sebe ostavio čak 14 sezona i više od 1.000 utakmica u NBA, pa njegov povratak na Stari kontinent predstavlja jedan od najzvučnijih transfera leta.

Tu su i Dario Šarić, koji je pojačao Anadolu Efes, kao i Geršon Jabusele, čija je nova destinacija Panatinaikos. Njih dvojica, baš kao i Valančijunas, dobro poznaju evropsku košarku, zbog čega se njihov dolazak razlikuje od igrača koji će tek sada prvi put osetiti šta znači igrati Evroligu.

Ni beogradski večiti rivali nisu ostali po strani.

Crvena zvezda dovela je Patrika Boldvina Džuniora, igrača koji iza sebe ima NBA iskustvo i sada će pokušati da ostavi ozbiljan trag u evropskoj košarci.

Sa druge strane, Partizan je angažovao Itana Tompsona, reprezentativca Portorika, koji je takođe prošao kroz NBA sistem i sada stiže u Beograd sa željom da napravi sledeći veliki korak u karijeri.

Za obojicu će, međutim, ovo biti potpuno novo iskustvo.

A nema sumnje da će vrlo brzo saznati koliko je drugačije igrati pred krcatom Arenom od onoga na šta su navikli u Sjedinjenim Američkim Državama!

Neka NBA imena stižu kao zvezde, ali Evroliga ne prašta

Evropska košarka je i ranije pokazala da velika NBA biografija sama po sebi ne znači mnogo.

Brojni igrači koji su preko Atlantika imali ozbiljne karijere morali su da se prilagođavaju drugačijem ritmu igre, taktičkim zahtevima i specifičnom pritisku koji donosi Evroliga.

Zbog toga će upravo ova sezona biti posebno zanimljiva.

Nikada nije bilo više pitanja: Ko će od NBA pojačanja odmah postati zvezda Evrolige, a ko će tek na Starom kontinentu shvatiti koliko je evropska košarka surova?

Jedno je sigurno - sa tolikim brojem novih lica i igrača sa ozbiljnim iskustvom, pred nama je Evroliga kakvu dugo nismo gledali!