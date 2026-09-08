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Malo je košarkaških serija u novijoj istoriji Evrolige koje su izazvale toliko emocija kao okršaj Partizana i Real Madrida 2023. godine.

Crno-beli su bili na korak od plasmana na završni turnir, ali je usledio neverovatan preokret koji je "kraljevski klub" kasnije odveo sve do titule prvaka Evrope.

Tadašnji trener Reala, a danas selektor reprezentacije Španije, Ćus Mateo, u razgovoru za "Basketball Sphere" prisetio se dramatične serije protiv ekipe Željka Obradovića.

1/6 Vidi galeriju Novi selektor reperezentacije Španije Foto: EPA-EFE/Kiko Huesca, Starsport©

Real je tada postao prvi tim u istoriji Evrolige koji je uspeo da se vrati posle zaostatka od 2:0 u plej-of seriji, a u odlučujućoj petoj utakmici madridski gigant našao se pred ponorom.

Mateo i danas dobro pamti koliko je Partizan bio opasan.

- Ta sezona Evrolige bila je veoma teška. Partizan je imao sjajan tim, mnogo odličnih igrača i fantastičnog trenera, Željka Obradovića. Lesor, Panter, Nanali, Egzum, Papapetru... Imali su zaista mnogo kvaliteta - rekao je španski stručnjak.

A onda se prisetio trenutka kada je Real bio praktično na kolenima.

- Borili smo se čak i kada smo izgledali veoma, veoma loše. U petoj utakmici gubili smo 18 poena razlike, ali nismo odustajali. Borili smo se do samog kraja. Ponekad je i to deo košarke - rekao je Mateo.

"Kada sve deluje izgubljeno..."

Za Matea je upravo taj preokret postao jedna od najvažnijih lekcija u trenerskoj karijeri.

- To je za mene bilo nešto nezaboravno. Naučilo me je da nastavim da se borim čak i onda kada izgleda da je sve izgubljeno - poručio je selektor Španije.

Real je posle dramatične serije protiv Partizana otišao na završni turnir Evrolige, a zatim stigao i do evropske titule.

Zanimljivo, Mateo smatra da je njegov tim naredne sezone možda igrao čak i bolje, iako tada nije uspeo da odbrani tron.

- Te godine smo osvojili Evroligu, a naredne smo izgubili finale od Panatinaikosa. Međutim, imam utisak da smo upravo u sezoni kada nismo osvojili trofej izgledali bolje. Bolje smo se poznavali, bolje smo razumeli sistem, ali to je košarka - zaključio je Mateo.

Jedna serija promenila je sve! Partizan je bio na korak od velikog cilja, Real je izgledao kao da nema izlaza, a onda je usledio istorijski preokret. Ćus Mateo danas priznaje da mu je upravo ta drama ostavila lekciju koju neće zaboraviti.