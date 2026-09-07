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Dosadašnji košarkaš Olimpijakosa Tomas Vokap novi je igrač Dubaija, saopštio je danas klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Dubai je u svom saopštenju naveo samo da je sa 33-godišnjim američkim plejmejkerom potpisao "višegodišnji ugovor".

Pregovori između Dubaija i Olimpijakosa oko transfera Vokapa trajali su neko vreme.

Olimpijakos prvo nije hteo da prihvati Dubaijevu ponudu, što je rezultiralo time da američki plejmejker 18. avgusta zatraži raskid saradnje sa grčkim klubom.

Klub iz Pireja je potom saopštio da ne planira da prihvati Vokapov zahtev i naveo da je američki plejmejker, koji poseduje i grčki pasoš, u obavezi da se priključi ekipi.

1/8 Vidi galeriju Tomas Vokap Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ipak, Dubai i Olimpijakos su na kraju uspeli da se dogovore i Vokap je tako postao novi košarkaš kluba iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

"Košarkaški klub Dubai ;želi da se zahvali Olimpijakosu na profesionalnosti, saradnji i konstruktivnom pristupu koji su omogućili transfer Tomasa Vokapa u naš klub", piše u saopštenju kluba iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Vokap je u Olimpijakos došao 2021. godine iz Žalgirisa.

U prethodnoj sezoni, u kojoj je sa klubom iz Pireja osvojio titulu klupskog prvaka Evrope, Vokap je u Evroligi u proseku beležio 5,3 poena, 5,7 asistencija i 2,6 skokova.

Američki plejmejker je u sezoni 2023/24 bio proglašen za najboljeg odbrambenog igrača Evrolige, dok je u sezoni pre te bio lider tog takmičenja po prosečnom broju ukradenih lopti.

Kurir Sport / Beta

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