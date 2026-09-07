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Centar ŽalgirisaJonas Valančunas povredio se tokom prijateljske utakmice protiv ekipe Sabah iz Bakua, ali prve informacije iz litvanskog kluba ohrabruju.

Iskusni košarkaš sudario se sa saigračem Marijusom Grigonisom u prvoj četvrtini, posle čega se uhvatio za donji deo desne noge i šepajući napustio teren.

Litvanski centar Jonas Valančijunas Foto: Kavin Mistry / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Profimedia

Valančunas je odigrao samo tri minuta i 40 sekundi, a ostatak prvog poluvremena proveo je na klupi sa ledom na povređenom mestu. Nakon pauze nije se vraćao na teren.

Trener Žalgirisa Tomaš Masijulis objasnio je da je centar mogao da nastavi utakmicu, ali da stručni štab nije želeo da rizikuje u pripremnom periodu.

- Rekao je da je mogao da nastavi da igra, ali nismo hteli ništa da rizikujemo. U pitanju je samo udarac i nije ništa opasno. Naravno, doktori će obaviti potrebne preglede, posle kojih ćemo imati više informacij - poručio je Masijulis.

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