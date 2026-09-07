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Kodi Miler-Mekintajer ovog leta našao se u neobičnoj ulozi - umesto u dresu Crvene zvezde, preko puta svog bivšeg kluba stao je kao član Olimpijakosa.

Iskusni plejmejker već tokom priprema imao je priliku da se susretne sa crveno-belima, a nakon utakmice izneo je zanimljive utiske za

"Meridian sport".

Posebno mu je pažnju privukla činjenica da će Miloš Teodosić i Nikola Kalinić, saigrači koje je prethodnih godina imao u Zvezdi, od sada imati potpuno drugačije uloge.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija Kodi Miler Mekintajera Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

- Ludo! Pretpostavljam da dolazim u godine kada mnogi moji prijatelji i igrači na koje sam se nekada ugledao počinju da se penzionišu, tako da je zaista čudno to videti. Ali, znate, to je deo života. Ne možete igrati zauvek i mislim da će obojica biti veoma uspešni u svojim novim ulogama - rekao je Miler-Mekintajer.

Crveno-beli su tokom leta napravili velike promene. Stigao je novi trener Ibon Navaro, dok je roster pretrpeo značajne promene, a bivši plej Zvezde veruje da novi strateg može da napravi ozbiljan rezultat.

Miler-Mekintajer veoma dobro poznaje Navarra i ima samo reči hvale za njegov rad, energiju i način na koji funkcioniše sa ekipom.

- Pre svega, imaju sjajnog trenera, Ibon. On zna šta mislim o njemu. Sa njegovom energijom i onim što radi unutar ekipe, načinom na koji okuplja tim i uspeva da natera sve da se zaista fokusiraju na cilj, a to je pobeda, umesto na individualnost, imaju zaista veliki potencijal – veći nego što mnogi ljudi misle - istakao je Amerikanac.

On je posebno izdvojio posao koji je Navaro prethodnih godina radio u Malagi, gde je ostavio dubok trag.

- Napravio je sjajan posao u Malagi tokom nekoliko godina koliko je tamo bio. Poznajem ga, veoma je ambiciozan i znam da će gurati ekipu i igrače da u svakom trenutku budu najbolja verzija sebe - rekao je Mekintajer.

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