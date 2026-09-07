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Crvena zvezda je na Kritu dobila dve izuzetno vredne provere pred početak nove evroligaške sezone.

Pobeda protiv Olimpije iz Milana pokazala je karakter i napadački potencijal novog tima Ibon Navara, dok je poraz od Olimpijakosa u finalu ukazao na neke stvari koje će stručni štab morati da popravi pre početka borbe za plej-of.

Jedno pitanje posebno se nameće - da li Crvenoj zvezdi treba još jedan ozbiljan centar?

Na papiru, crveno-beli imaju Džonatana Motlija i Ebuku Izundua kao klasične opcije na poziciji pet.

1/6 Vidi galeriju KK Crvena zvezda pojačanja Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Motli je stigao iz Hapoela iz Tel Aviva kao veliko pojačanje i igrač koji bi trebalo da donese fizičku snagu, skok i prisustvo u reketu, dok je Izundu već pokazao da može da bude vrlo koristan na evroligaškom nivou.

Međutim, Krit je otvorio pitanje dubine na toj poziciji!

Protiv Olimpije iz Milana, Motli je završio utakmicu sa četiri poena i tri asistencije, dok je Izundu imao šest poena i šest skokova. Zvezda je uspela da nadoknadi određeni deficit pod košem zahvaljujući odličnom šutu i individualnim partijama Džordana Nvore i Patrika Boldvina.

U finalu protiv Olimpijakosa situacija je bila još zanimljivija. Motli je ostao na tri poena, Izundu je postigao četiri, dok je Vojin Medarević uhvatio čak šest skokova. Na drugoj strani, Nikola Milutinov je imao sedam skokova, a Olimpijakos je u više navrata uspevao da koristi svoju fizičku prednost.

1/5 Vidi galeriju KK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic, KK Crvena Zvezda, www.kkcrvenazvezda.rs

Zvezda je u pojedinim momentima pokušavala da problem reši i kroz Patrika Boldvina Juniora na poziciji pet, iako je on po prirodi krilni centar. Zvanični roster crveno-belih ga vodi upravo kao krilnog centra, dok su Motli i Izundu klasične petice.

I upravo tu dolazimo do potencijalnog problema!

Boldvin može da zakrpi rupu, ali teško da može da bude dugoročno rešenje protiv najfizičkijih ekipa Evrolige. Kada se igra protiv timova koji imaju snažne i visoke centre, Zvezdi je potreban igrač koji može da zaštiti reket, kontroliše defanzivni skok i igra čvrsto jedan na jedan.

Sa druge strane, nije realno ni zanemariti činjenicu da je ekipa još u procesu sklapanja. Ibon Navarro je na Kritu rotirao sastav, a Zvezda je protiv Olimpije igrala bez nekoliko igrača koji su imali reprezentativne obaveze. Protiv Olimpijakosa je takođe bilo vidljivo da ekipa još nije uigrana.

Zbog toga bi možda bilo prerano za zaključak da je dovođenje još jednog centra obavezno. Ali ako je cilj ozbiljan napad na plej-of Evrolige, pitanje je sasvim legitimno.

Zvezda već ima ogroman broj opcija na spoljnim pozicijama i na krilima. Ima kvalitet i širinu, ima igrače koji mogu da kreiraju i šutiraju, ali ostaje pitanje da li su Motli i Izundu dovoljni za gotovo 40 utakmica protiv najboljih evropskih ekipa.

Krit nije bio alarm, ali jeste bio upozorenje...

Ukoliko Motli i Izundu ostanu zdravi i uhvate pravi ritam, Zvezda može da funkcioniše sa njima. Međutim, ako se tokom sezone pojavi povreda, problem sa faulovima ili protivnik koji konstantno napada reket, crveno-beli bi vrlo brzo mogli da osete koliko im nedostaje još jedna prava petica.

Zato bi dovođenje iskusnog, fizički moćnog centra moglo da bude potez koji bi Zvezdi dao dodatnu sigurnost u borbi za ono što je najvažnije - plasman u plej-of Evrolige.

Krit je pokazao da Zvezda ima kvalitet. Ali je možda pokazao i šta joj još nedostaje...

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