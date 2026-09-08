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Patrik Boldvin je na svojoj premijeri za Crvenu zvezdu pokazao koliki napadački potencijal poseduje i koliko može biti opasan po protivnički koš. Turneja na Kritu donela je izdanja po sistemu toplo-hladno: protiv Olimpije iz Milana bio je veoma dobar i sa 13 poena drugi najefikasniji igrač crveno-belih, dok se na meču sa Olimpijakosom uklopio u bledo izdanje tima.

Ipak, kada se uzme u obzir da su mu ovo tek prve utakmice na evropskom tlu, slika dobija drugačiju dimenziju. Boldvin je nagovestio svoje mogućnosti, što raduje navijače Zvezde. Sa samo 23 godine ima dovoljno vremena da se dokaže u Evroligi, gde prvi put nastupa. Od njega se ne očekuje da bude nosilac igre, ali bi mogao da se pokaže kao ulog koji donosi mnogo.

„Osećam se dobro. Mislim da napredujemo kao ekipa. Ovo mi je prva godina u inostranstvu, tako da će biti potrebno vreme za prilagođavanje. Ne potcenjujem ovaj nivo, poštujem sve momke ovde i znam da ću morati da prođem kroz period prilagođavanja”, počeo je Boldvin za Meridian sport.

1/4 Vidi galeriju Patrik Boldvin Junior Foto: KK Crvena Zvezda

Prelazak iz Amerike u Evropu nosi brojne izazove i zahteva privikavanje na novu taktičku filozofiju.

„Mislim da vam odmah daju mnogo informacija. Već od prvog dana priprema ima mnogo akcija, defanzivnih rotacija i nekih specifičnih stvari koje su karakteristične za Evroligu. Kada se uhodate sa tim, shvatite da je to ipak košarka, ali ima mnogo novih informacija i stil igre je drugačiji. Spreman sam za to.”

U procesu adaptacije izuzetno mu pomaže Džered Batler, ali i ostali saigrači sa američkim iskustvom.

„Da, mnogo mi je pomogao. Veoma je teško preći u inostranstvo i ne poznavati nikoga u ekipi. Ali kada imate momke poput Džereda, Džordana, čak i Hortona Takera i Vejda Boldvina, ljude sa kojima možete da se povežete i van terena, to mnogo znači da biste se osećali prijatno ovde. Mnogo sati ste udaljeni od kuće, u novom gradu i igrate drugačiji stil košarke. Džered mi je mnogo pomogao, pokazao mi kako stvari funkcionišu i učio me kako da igram ovde.”

Svestan je da je napredak proces i da je strpljenje ključno tokom kontrolnih mečeva.

„Pre svega, da budem strpljiv prema sebi. Odigrali smo tri pripremne utakmice. U prvoj sam igrao veoma dobro, u drugoj solidno, a onda dođu utakmice poput ove, kada šut jednostavno neće. Zato samo treba da budem strpljiv prema sebi. Da zastanem na trenutak, udahnem i uživam. Ovo je sjajno okruženje i zaista uživam dok igram ovde, tako da sve ide glatko.”

Osvrnuo se i na saradnju sa trenerom Ibonom Navarom, čiji pristup izuzetno ceni.

„Veoma je dobar. On je imao veliku ulogu u tome da dođem ovde i veoma je zahtevan prema svim svojim igračima. To zaista cenim jer, kada dolazite iz inostranstva, želite trenera koji će vam objasniti stvari, koji ima svoju filozofiju i koji će uspeti da ubedi igrače da veruju u sistem. Zaista cenim sve što je do sada uradio za mene i radujem se sezoni sa njim.“

Za kraj, istakao je osnove koje svaki igrač mora da donese na parket.

„Mislim da kao košarkaš uvek morate da donesete dve stvari na teren: energiju i intenzitet. Naravno, imate svoje kvalitete i pozicije koje igrate, ali mi imamo naš sistem. Svi praktično igramo na više pozocija, a postoje i neke stvari koje su za igrača neophodne: da igrate snažno i pametno. Dok god to radite, trener će verovati u vas”, zaključio je Boldvin za Meridian sport.

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