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Košarkaški klub Crvena zvezda zvanično je predstavio dres za predstojeću sezonu 2026/27. U ovoj garnituri crveno-beli će igrati većinu utakmica u Evroligi, gde sa renoviranim timom žele da naprave iskorak u odnosu na učinak iz prethodne dve godine.

Promene na dresu su uočljive. U novom dizajnu ubedljivo dominira crvena boja, a najveća novina u odnosu na protekle sezone jeste crveni šorts u primarnoj kombinaciji.

Sam izgled dresa donosi prepoznatljiv retro stil i podseća na garnituru iz 2005. godine, koju su u to vreme nosili Milan Gurović i tadašnji sastav, a čiju je repliku klub koristio i prošle sezone tokom obeležavanja četvrt veka Evrolige.

Zbog naglašene crvene boje na prvoj opremi, izvesno je da će druga garnitura biti pretežno bela. Izbor za treću varijantu - koja je prethodnih godina često bila plava - za sada ostaje nepoznanica.

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