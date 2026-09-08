CRVENA ZVEZDA PREDSTAVILA DRES ZA NAREDNU SEZONU: Promene su uočljive - kako se vama sviđa nova oprema tima sa Malog Kalemegdana?!
Košarkaški klub Crvena zvezda zvanično je predstavio dres za predstojeću sezonu 2026/27. U ovoj garnituri crveno-beli će igrati većinu utakmica u Evroligi, gde sa renoviranim timom žele da naprave iskorak u odnosu na učinak iz prethodne dve godine.
Promene na dresu su uočljive. U novom dizajnu ubedljivo dominira crvena boja, a najveća novina u odnosu na protekle sezone jeste crveni šorts u primarnoj kombinaciji.
Sam izgled dresa donosi prepoznatljiv retro stil i podseća na garnituru iz 2005. godine, koju su u to vreme nosili Milan Gurović i tadašnji sastav, a čiju je repliku klub koristio i prošle sezone tokom obeležavanja četvrt veka Evrolige.
Zbog naglašene crvene boje na prvoj opremi, izvesno je da će druga garnitura biti pretežno bela. Izbor za treću varijantu - koja je prethodnih godina često bila plava - za sada ostaje nepoznanica.
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