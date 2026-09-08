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Ajzea Tomas mogao bi naredne sezone da napravi veliki iskorak i prvi put u karijeri zaigra u Evropi. Bivši dvostruki Ol-star javno je izrazio želju da još jednu sezonu provede na parketu, a njegovu poruku brzo je primetio i Žalgiris.

Litvanski velikan oglasio se na društvenim mrežama i pozvao 37-godišnjeg Amerikanca u Kaunas da iz prvih redova oseti atmosferu čuvene "Žalgirio arene".

ajzea tomas Foto: Tim Bradbury / Getty images / Profimedia, AP Chris Carlson, Reuters

- Šta kažeš da dođeš u Žalgirio arenu, sedneš pored terena i iskusiš vrhunsku atmosferu evropske košarke - poručio je Žalgiris Tomasu.

Tomas je trenutno zaposlen u Boston Seltiksima kao skaut, ali ne krije da želi još jednu sezonu kao igrač. Ipak, za sada nema potvrde da je Žalgiris ponudio ugovor – poziv je više zanimljiva poruka nego konkretna ponuda.

Tomas je svoje najbolje dane imao upravo u Bostonu, kada je u sezoni 2016/17. prosečno beležio čak 28,9 poena i 5,9 asistencija po utakmici.

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