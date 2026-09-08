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Jedna od tih promena tiče se i Partizana.

1/11 Vidi galeriju KK Partizan - pripreme Foto: KK PARTIZAN

Konkretno, radi se o duelima koje će crno-beli igrati sa turskim Anadolu Efesom. Beogradski i istanbulski tim će zameniti domaćinstva.

Anadolu Efes će biti domaćin duela 17. kola. U utorak 15. decembra će se u istanbulu susresti Efes i Partizan (19.30).

Partizan će biti domaćin u četvrtak 11. marta 2027. godine od 20.45 u okviru 31. kola.

Do promene je došlo zbog koncerta grupe "Smak" 16. decembra u "Beogradskoj areni".

isto veče kada je prvobitno Evroliga predvidela da se u najvećoj srpskoj dvorani susretu Partizan i Efes.

Koncert je bio zakazan mnogo pre nego što je Evroliga objavila raspored.