Evroliga je obavestila javnost o promenama u prvobitno objavljenom kalendaru regularne sezone 2026/2027.
RASPORED
CRNO-BELI PRVO U ISTANBULU: Partizanov raspored u Evroligi promenjen zbog koncerta
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Jedna od tih promena tiče se i Partizana.
KK Partizan - pripreme Foto: KK PARTIZAN
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Konkretno, radi se o duelima koje će crno-beli igrati sa turskim Anadolu Efesom. Beogradski i istanbulski tim će zameniti domaćinstva.
Anadolu Efes će biti domaćin duela 17. kola. U utorak 15. decembra će se u istanbulu susresti Efes i Partizan (19.30).
Partizan će biti domaćin u četvrtak 11. marta 2027. godine od 20.45 u okviru 31. kola.
Do promene je došlo zbog koncerta grupe "Smak" 16. decembra u "Beogradskoj areni".
isto veče kada je prvobitno Evroliga predvidela da se u najvećoj srpskoj dvorani susretu Partizan i Efes.
Koncert je bio zakazan mnogo pre nego što je Evroliga objavila raspored.
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