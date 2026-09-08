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Evropska košarka mogla bi da se nađe pred velikim promenama. Vlasnici klubova Evrolige trebalo bi da se početkom oktobra okupe na velikom sastanku, a na dnevnom redu naći će se pitanja koja bi mogla da odrede budućnost elitnog evropskog takmičenja.

Kako je otkriveno u podkastu "Floor Generals", sastanak bi trebalo da bude održan u prve dve nedelje oktobra, ali ne u Barseloni, gde se nalazi sedište Evrolige. Očekuje se veoma dobar odziv klubova, uz prisustvo nekih od najuticajnijih ljudi evropske košarke.

1/4 Vidi galeriju Valensija - Real Madrid 90:105, polufinale fajnal-fora Evrolige Foto: Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Među potencijalnim učesnicima pominju se Dimitris Janakopulos, vlasnik Panatinaikosa, braća Jorgos i Panajotis Angelopulos, vlasnici Olimpijakosa, predsednik Barselone Đoan Laporta, kao i predstavnici Anadolu Efesa i Fenerbahčea. Moguće je i prisustvo predsednika Real Madrida Florentina Pereza.

Posebnu pažnju privlači mogućnost da se Janakopulos i braća Angelopulos nađu za istim stolom, što bi bio redak susret vlasnika velikih grčkih rivala.

Glavne teme biće buduća franšizna struktura Evrolige, moguće proširenje takmičenja, ali i sve aktuelniji projekat NBA Evropa.

NBA bi već 15. septembra trebalo da održi sastanak na kojem bi se razgovaralo o narednim koracima tog projekta. Zbog toga oktobarski skup vlasnika Evrolige dolazi u izuzetno važnom trenutku.

Ukoliko se najavljeni sastanak održi u predviđenom sastavu, mogao bi da bude jedan od ključnih događaja za budućnost evropske klupske košarke.

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