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Olimpijakos će u novu sezonu ući bez Janulisa Larencakisa.

Trener grčkog tima Jorgos Barcokas potvrdio je da iskusni bek neće biti deo ekipe za sezonu 2026/27.

1/2 Vidi galeriju janulis larencakis Foto: Klodian Lato / Eurokinissi / imago sportfotodienst / Profimedia, Screenshot

- Osvežili smo roster, što se tiče godina i konkurencije. Vokap, Larencakis, Fal i Piters neće biti sa nama iz različitih razloga - rekao je Barcokas u razgovoru za "Eurohoops".

Larencakis je tokom boravka u Olimpijakosu odigrao 157 utakmica u Evroligi, a sada bi karijeru trebalo da nastavi u poznatom okruženju.

Naime, veoma je blizu povratka u AEK, čiji je dres nosio od 2016. do 2019. godine.

Sa atinskim klubom osvojio je nekoliko trofeja, uključujući i Ligu šampiona 2018. godine.

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