Olimpijakos ulazi u sezonu 2026/27 bez Janulisa Larencakisa, potvrdio je trener Barcokas.
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ODLAZI IZ OLIMPIJAKOSA! Barcokas potvrdio!
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Olimpijakos će u novu sezonu ući bez Janulisa Larencakisa.
Trener grčkog tima Jorgos Barcokas potvrdio je da iskusni bek neće biti deo ekipe za sezonu 2026/27.
janulis larencakis Foto: Klodian Lato / Eurokinissi / imago sportfotodienst / Profimedia, Screenshot
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- Osvežili smo roster, što se tiče godina i konkurencije. Vokap, Larencakis, Fal i Piters neće biti sa nama iz različitih razloga - rekao je Barcokas u razgovoru za "Eurohoops".
Larencakis je tokom boravka u Olimpijakosu odigrao 157 utakmica u Evroligi, a sada bi karijeru trebalo da nastavi u poznatom okruženju.
Naime, veoma je blizu povratka u AEK, čiji je dres nosio od 2016. do 2019. godine.
Sa atinskim klubom osvojio je nekoliko trofeja, uključujući i Ligu šampiona 2018. godine.
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