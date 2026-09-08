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Američki plejmejker zbog toga neće moći da pomogne ekipi na predstojećem London Invitational turniru, koji je na programu 10. i 11. septembra.

Crvena zvezda - Žalgiris Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Žalgiris će u Londonu prvo igrati protiv Pariza, dok će u zavisnosti od rezultata ostalih mečeva rival u nastavku biti London Lajonsi ili Šljonsk Vroclav.

S obzirom da se radi o nekoliko nedelja, a da je duel Crvene zvezde i Žalgirisa zakazan za 24. septembar, može da se desi da Sejben Li ne bude spreman ni za duel u Beogradu.

Li je ovog leta stigao u Kaunas nakon perioda provedenog u Anadolu Efesu, a od njega se očekuje da bude jedno od važnijih rešenja u bekovskoj liniji Žalgirisa.

Prošle sezone je u Evroligi odigrao 27 utakmica i prosečno beležio 8 poena, 2,4 asistencije i 1,1 skok, uz indeks korisnosti 7,9.

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Aplauzi za fudbalere Zvezde na poluvremenu Izvor: MONDO/Dušan Ninković