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Jorgos Barcokas otvoreno je progovorio o velikim promenama u Olimpijakosu, a među igračima na koje više ne računa našao se i dugogodišnji član crveno-belih Janulis Larencakis!

Olimpijakos je ovog leta krenuo u ozbiljno preuređivanje ekipe, a trener Jorgos Barcokas više nije želeo da ostavlja prostor za dilemu.

Iskusni stručnjak potvrdio je da čak četvorica igrača neće biti deo njegovih planova u narednoj sezoni!

"Osvežili smo roster kada je reč o godinama i takmičarskom naboju. Vokap, Larencakis, Fol i Piters neće biti sa nama. Svaki od njih iz različitih razloga", rekao je Barcokas za "Eurohoops".

Posle šest godina - kraj!

Posebno je zanimljiva sudbina Janulisa Larencakisa.

Iskusni grčki bek proveo je čak šest godina u Olimpijakosu, a za to vreme postao je jedan od prepoznatljivih igrača kluba iz Pireja. Ipak, Barcokas je sada jasno stavio do znanja da za njega više nema mesta u ekipi za sezonu 2026/27.

I dok je njegov odlazak sada praktično potvrđen, grčki mediji već pišu o sledećoj stanici!

Prema informacijama "Eurohoopsa", Larencakis je blizu povratka u AEK, klub čije je boje branio od 2016. do 2019. godine. Navodno je već postignut usmeni dogovor, dok se čekaju poslednji koraci kako bi se njegov rastanak sa Olimpijakosom i formalno završio. Pominje se ugovor na dve godine, uz mogućnost produžetka saradnje na još jednu sezonu.

1/5 Vidi galeriju Janulis Larencakis Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia, Javier Borrego / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ricardo Larreina / Shutterstock Editorial / Profimedia

Veliki rez u šampionskom timu

Larencakis nije jedini!

Barcokas je u istoj rečenici saopštio da u narednoj sezoni neće računati ni na Tomasa Vokapa, Mustafu Fola i Aleka Pitersa.

Reč je o igračima koji su prethodnih godina imali važne uloge u Olimpijakosu, zbog čega je jasno da se u Pireju spremaju velike promene.

Olimpijakos očigledno želi da promeni profil ekipe i dodatno podmladi sastav, što je i sam Barcokas nagovestio govoreći o „osvežavanju“ rostera.

Šta se dešava sa Olimpijakosom?

Posebnu pažnju privlači činjenica da se radi o igračima koji su godinama činili važan deo tima.

Odlazak Vokapa već je izazvao veliku pažnju širom Evrope, dok se Larencakisovim odlaskom zatvara još jedno dugo poglavlje u Olimpijakosu.

Barcokas je, međutim, poslao jasnu poruku - u novoj sezoni želi drugačiji Olimpijakos!

Ko će sve stići u Pirej i da li će velika rekonstrukcija doneti željeni rezultat, tek ostaje da se vidi.

Posle šest godina, Janulis Larencakis mora da potraži novi klub, a Barcokas je bez uvijanja pokazao da u Olimpijakosu više nema mesta za sentimentalnost!