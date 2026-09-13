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Bomba iz Italije – NBA želi Evroligu!

Vlasnici najjačih evropskih klubova uskoro sedaju za sto, a jedna odluka mogla bi da izazove potpuni potres!

Petog oktobra u luksuznoj „Vili d'Este“, pored jezera Komo, biće razmatrana mogućnost prodaje Evrolige NBA organizaciji, otkriva „Gazeta delo Sport“.

U čuvenoj vili za isti sto sešće upravo oni koji imaju najveću moć – vlasnici klubova i akcionari ECA.

A prema pisanju italijanskog lista, pred njima bi mogla da se nađe i eventualna ponuda NBA za preuzimanje Evrolige!

Ako se takva ponuda zaista nađe na stolu, evropski velikani moraće da donesu odluku koja bi mogla da promeni budućnost kontinentalne košarke na decenije.

NBA ili potpuno nova Evroliga?

Postoje dva velika scenarija.

Prvi je eventualni dogovor sa NBA.

Drugi je da Evroliga nastavi samostalno i sprovede ambiciozni plan transformacije koji je klubovima predstavio njen izvršni direktor Čus Bueno.

Taj plan predviđa radikalne promene - prelazak na sistem dugoročnih i stalnih franšiza, kao i proširenje takmičenja.

Evroliga je već zvanično pokrenula proces za dodelu do osam novih dugoročnih franšiza za sezonu 2027/28, uz planirano širenje lige na 24 kluba. Više od 20 projekata iskazalo je interesovanje, dok je 11 kandidata prošlo u narednu fazu i priprema obavezujuće ponude.

A novac koji se vrti u celoj priči je ogroman!

Prema podacima koje je objavila Evroliga, 11 kandidata koji su prošli prvi krug predstavljaju gotovo 700 miliona evra potencijalnih naknada za franšize, dok bi ukupna očekivana ulaganja u narednih pet godina mogla da premaše 3,2 milijarde evra.

Čak osam novih mesta – šta to znači za Zvezdu i Partizan?

Ovo je deo priče koji će posebno zanimati srpsku javnost.

Evroliga planira da postojeći sistem dodatno približi modelu stalnih franšiza, a do osam novih mesta biće dostupno kroz aktuelni proces proširenja.

Međutim, za sada nema javno potvrđene liste svih kandidata, zbog čega se ne može sa sigurnošću tvrditi da li su Crvena zvezda i Partizan među 11 projekata koji su prošli u narednu fazu.

Italijanski mediji su, međutim, već objavili da su među kandidatima koji su prošli dalje Virtus Bolonja, Napoli i projekat Maksima Roma. Cena pojedinih novih franšiza, prema ranijim izveštajima, mogla bi da se kreće između 50 i 80 miliona evra, u zavisnosti od tržišta i projekta.

Dakle, 5. oktobar mogao bi da donese odgovore i na pitanje kakvu budućnost u potpuno novoj Evroligi mogu da očekuju beogradski velikani.

Od 20 do 24 kluba, a zatim možda još veće širenje

Plan Evrolige je ambiciozan.

Već za sezonu 2027/28 predviđeno je proširenje na 24 ekipe, dok bi novi sistem trebalo da donese znatno veći broj stalnih članova takmičenja.

Čus Bueno je ranije objasnio da je ideja da klubovi dobiju veću dugoročnu sigurnost, što bi im omogućilo ozbiljnije investicije u infrastrukturu i razvoj. Prema njegovim procenama, transformacija klubova u stalne franšize mogla bi značajno da podigne njihovu tržišnu vrednost.

Ali sada se pojavljuje pitanje koje menja sve:

Zašto bi Evroliga sama menjala svoj model ako bi NBA mogla da ponudi potpuno novo partnerstvo ili čak preuzimanje takmičenja?

Milan već gleda ka Final Fouru 2030.

Kao dodatni dokaz koliko se ozbiljno razmišlja o dugoročnoj budućnosti takmičenja, "Gazeta delo Sport" navodi i kandidaturu Milana za organizaciju Final Foura 2030. godine.

Italijani očigledno žele da se dodatno pozicioniraju kao jedan od ključnih centara buduće evropske košarke, a upravo će njihov grad biti domaćin sastanka koji bi mogao da donese istorijske odluke.

Sada više nema nazad!

Evroliga je mesecima pokušavala da pronađe zajednički jezik sa NBA, dok je paralelno razvijala sopstveni plan za proširenje i jačanje takmičenja.

Sada se približava trenutak istine.

Da li će vlasnici otvoriti vrata NBA i krenuti u potpuno novu priču?

Da li će odbiti ponudu i sami izgraditi novu, proširenu Evroligu?

I, možda najvažnije za Srbiju - gde će se u celoj toj računici naći Crvena zvezda i Partizan?

Odgovori možda neće stići odmah 5. oktobra, ali jedno je jasno:

Vila d'Este će tog dana biti mnogo više od luksuznog hotela pored jezera Komo. Mogla bi da postane mesto na kojem je odlučena budućnost evropske košarke.