ZVEZDIN NIGERIJAC JASAN I GLASAN: Cilj je plej-of Evrolige...
Nigerijski centar produžio je ugovor sa crveno-belima, ali se zbog reprezentativnih obaveza tek nedavno priključio novom timu Ibonа Navara.
Izundu je u Zvezdi proveo svega nekoliko dana kada je govorio o prvim utiscima, ali mu se ono što je video veoma dopada.
"Sviđa mi se ono što vidim. Bolje krećemo loptu, trčimo, svi dodiruju loptu, svi se osećaju uključenima i u napadu i u odbrani. Samo moramo da nastavimo da igramo zajedno i sve će doći na svoje mesto", rekao je Izundu za "Meridian sport".
Zbog kasnijeg dolaska još nije dostigao optimalnu fizičku formu, niti je u potpunosti usvojio sve Navarove zahteve.
"Sa ekipom sam tek tri-četiri dana, tako da sam odmah ubačen u sve ovo i pokušavam da pohvatam stvari. Hvatam korak, imam još poneko pitanje, ali vremenom će sve biti u redu. Samo moram da radim", istakao je Nigerijac.
O novom treneru ima samo reči hvale, posebno zbog načina na koji želi da Zvezda igra.
"Insistira da igramo zajedno, brzo, pametno i sa intenzitetom. Ako uspemo da zadržimo kontinuitet svih 40 minuta, možemo da pobedimo svakoga. Rano je, imamo još nekoliko nedelja da se pripremimo i bićemo spremni."
Kada je reč o ciljevima, Izundu nije želeo da ide predaleko sa obećanjima, ali je jasno istakao šta želi od nove sezone.
"Cilj je da se plasiramo u plej-of u svim ligama u kojima igramo – odnosno u sve četiri. To je moj cilj. A onda ćemo odatle ići utakmicu po utakmicu", poručio je centar Crvene zvezde.