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Nigerijski centar produžio je ugovor sa crveno-belima, ali se zbog reprezentativnih obaveza tek nedavno priključio novom timu Ibonа Navara.

1/15 Vidi galeriju Ebuka Izundu u dresu Crvene zvezde Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball

Izundu je u Zvezdi proveo svega nekoliko dana kada je govorio o prvim utiscima, ali mu se ono što je video veoma dopada.

"Sviđa mi se ono što vidim. Bolje krećemo loptu, trčimo, svi dodiruju loptu, svi se osećaju uključenima i u napadu i u odbrani. Samo moramo da nastavimo da igramo zajedno i sve će doći na svoje mesto", rekao je Izundu za "Meridian sport".

Zbog kasnijeg dolaska još nije dostigao optimalnu fizičku formu, niti je u potpunosti usvojio sve Navarove zahteve.

"Sa ekipom sam tek tri-četiri dana, tako da sam odmah ubačen u sve ovo i pokušavam da pohvatam stvari. Hvatam korak, imam još poneko pitanje, ali vremenom će sve biti u redu. Samo moram da radim", istakao je Nigerijac.

O novom treneru ima samo reči hvale, posebno zbog načina na koji želi da Zvezda igra.

"Insistira da igramo zajedno, brzo, pametno i sa intenzitetom. Ako uspemo da zadržimo kontinuitet svih 40 minuta, možemo da pobedimo svakoga. Rano je, imamo još nekoliko nedelja da se pripremimo i bićemo spremni."

Kada je reč o ciljevima, Izundu nije želeo da ide predaleko sa obećanjima, ali je jasno istakao šta želi od nove sezone.

"Cilj je da se plasiramo u plej-of u svim ligama u kojima igramo – odnosno u sve četiri. To je moj cilj. A onda ćemo odatle ići utakmicu po utakmicu", poručio je centar Crvene zvezde.