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Željko Obradović vratio se u Panatinaikos posle 14 godina, a sada je pred kompletnom "zelenom2 porodicom održao emotivan govor i posebno se zahvalio prvom čoveku kluba Dimitrisu Janakopulosu.

1/10 Vidi galeriju Željko Obradović se vratio u Panatinaikos Foto: Intime p.a./INTIME NEWS, Srdjan Stevanovic ©/2026 Starsport.rs ©

Srpski stručnjak nije krio emocije na porodičnom okupljanju Panatinaikosa koje je u sredu organizovao vlasnik kluba Dimitris Janakopulos. U posebnoj atmosferi okupili su se igrači, stručni štab, zaposleni u klubu, kao i ljudi koji rade u "Telekom centru Atina", a Obradović je tom prilikom govorio o svom povratku, prošlosti i velikim ambicijama koje ima sa "zelenima".

"Dimitrise, hvala ti što si me vratio!"

Obradović se prvo obratio Janakopulosu, nazvavši ga svojim dobrim prijateljem, a zatim govorio o posebnom osećaju koji ima zbog povratka u klub u kojem je proveo 13 godina.

"Predsedniče, moj dobri prijatelju Dimitrise, hvala ti što si mi omogućio da se vratim u ovu divnu porodicu Panatinaikosa", poručio je Obradović.

Posebno je istakao sreću zbog ponovnog susreta sa ljudima sa kojima je ranije radio i stvarao istoriju kluba.

"Imam radost da ponovo sretnem igrače sa kojima smo radili 13 godina i osećaj da smo tokom svih tih godina stvorili nešto veliko sa tvojim ocem i ujakom."

Srpski trener zahvalio se Janakopulosu i zbog prilike da upozna novu generaciju ljudi koji danas čine klub.

"Panatinaikos je danas nešto drugo"

Jedna od poruka koja je posebno odjeknula odnosila se na ogromnu transformaciju kluba.

Obradović je napravio poređenje sa periodom kada je poslednji put bio na klupi Panatinaikosa.

"Panatinaikos je 2012. godine bio veliki organizam. Danas je nešto drugo! To govorim svima", rekao je Željko.

Dodao je da ga je impresioniralo koliko je klub danas veliki sistem i koliko ljudi svakodnevno radi na njegovom uspehu.

"Neverovatno je upoznati sve vas koji radite za Panatinaikos. Imam osećaj da su svi srećni što su članovi Panatinaikosa, vredno rade i uživaju što su ovde."

Željko poslao poruku igračima

Obradović nije propustio priliku da se direktno obrati igračima i podseti ih na ono što se od njih očekuje.

Poruka je bila jasna - Panatinaikos mora da bude na nivou svoje tradicije.

"Dragi igrači, klub se brine da sve vaše potrebe budu ispunjene kako biste mogli da se usredsredite na ono što je zaista važno - vaše igre, osvajanje trofeja i pružanje razloga za ponos našim navijačima".

Iskusni trener naglasio je i da svi u klubu imaju odgovornost da zaštite istoriju Panatinaikosa i da na njoj grade budućnost.

"Daćemo sve od sebe"

Na kraju je Obradović poslao poruku koja će posebno obradovati navijače.

"Sa moje strane i strane mojih igrača, koji su važniji od svih nas, obećavam da ćemo se boriti za najbolje."

Ipak, Željko je ostao realan i nije želeo da obećava trofeje unapred.

"Da li će to biti dovoljno, ko zna. Ali daćemo sve od sebe da ovaj tim bude na nivou kojem pripada, na nivou kulture i onoga što o Panatinaikosu znaju širom Evrope i sveta."

Na kraju je još jednom zahvalio Janakopulosu i kratko poručio:

"Hvala vam još jednom. Veoma sam srećan."

Janakopulos: Ponovo smo izgradili porodicu

Pre Obradovića govorio je i Dimitris Janakopulos, koji je organizovao okupljanje uoči početka nove sezone. Vlasnik Panatinaikosa posebno je istakao atmosferu u klubu i činjenicu da su se povratkom Obradovića, kao i Majka Batista i Dimitrisa Dijamantidisa, ponovo spojili važni simboli slavne prošlosti "zelenih".

"Ovo je porodica", poručio je Janakopulos, uz želju da na kraju sezone svi zajedno imaju razlog za veliko slavlje.

Igrači su mu tom prilikom uručili i poklon, čime je druženje dobilo dodatnu emotivnu notu.

Okupljanje je održano svega nekoliko dana pred početak zvanične sezone, pa su poruke dvojice najvažnijih ljudi Panatinaikosa jasno pokazale kakva su očekivanja u Atini.

Željko Obradović se vratio u Panatinaikos, ali nije došao samo da bude deo istorije. Sada želi da sa "zelenima" napiše novo poglavlje.