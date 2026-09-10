Slušaj vest

Košarkaši Partizana održali su trening otvoren za medije, a Žofri Lovernj otkrio je kako se oseća pred start sezone i ko je od igrača za njega veliko iznenađenje.

Zavirite u trening košarkaša Partizana Foto: Kurir Sport

Poslušajte šta je sve Lovernj imao da kaže...

Ne propustiteEvroligaZAVIRITE U TRENING KOŠARKAŠA PARTIZANA! Crno-beli rade punom parom - osmesi govore više od hiljadu reči! (FOTO, VIDEO)
KK Partizan naslovna.jpg
EvroligaCRNO-BELI PRVO U ISTANBULU: Partizanov raspored u Evroligi promenjen zbog koncerta
KK Partizan - pripreme
EvroligaĆUS MATEO PROGOVORIO O ČUVENOJ DRAMI SA PARTIZANOM! Gubili smo 18 RAZLIKE, sve je delovalo IZGUBLJENO, a onda...
Željko Obradović Čus Mateo
KošarkaŠTA SE TO KUVA U PARTIZANU? Misteriozna poruka crno-belih, čeka se konačni epilog!
KK Partizan

 BONUS VIDEO:

01:27
Fenerbahče - Partizan, Evroliga Izvor: Kurir