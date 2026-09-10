Žofri Lovernj govorio je za medije posle otvorenog treninga KK Partizan...
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ŽOFRI LOVERNJ STAO PRED KAMERE, PA OTVORIO DUŠU: Evo šta je sve ljubimac Grobara imao da kaže! (VIDEO)
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Košarkaši Partizana održali su trening otvoren za medije, a Žofri Lovernj otkrio je kako se oseća pred start sezone i ko je od igrača za njega veliko iznenađenje.
Zavirite u trening košarkaša Partizana Foto: Kurir Sport
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Poslušajte šta je sve Lovernj imao da kaže...
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