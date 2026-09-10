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Košarkaši Partizana uveliko se pripremaju za predstojeću sezonu, a nakon prvih kontrolnih mečeva, pred predstavnicima medija pojavila su se i nova pojačanja. Među njima je i reprezentativac Portorika i doskorašnji igrač Indijane, Itan Tompson, koji je izrazio veliko zadovoljstvo povodom dolaska u glavni grad Srbije.

Iako mu je ovo prvi angažman u evropskoj klupskoj košarci, Tompson ima dragoceno iskustvo sa reprezentacijom Portorika, gde je igrao po FIBA pravilima i odmeravao snage i sa selekcijom Srbije. On je dao izjavu za medije posle otvorenog treninga KK Partizan.

1/6 Vidi galeriju Zavirite u trening košarkaša Partizana Foto: Kurir Sport

„Blagosloven sam što sam ovde prvo i osnovno. Navikavam se na tim, stvaram hemiju sa momcima. To mi je osnovna stvar uz učenje osnovnih koncepata igre. Treneri rade sjajan posao da me pripreme, a grupa me je pripremila”, rekao je Itan Tompson.

Ponovna saradnja sa Džonsom i brza adaptacija

U redovima crno-belih ponovo će deliti parket sa Karlikom Džonsom, sa kojim ima izgrađen odnos odranije.

„Mislim da je to Karlik. Znam ga nekoliko godina i pre nego što sam došao ovde. Davao mi je savete, ali ceo tim me je odlično prihvatio. Rekao mi je da se trudim maksimalno, da stalno igram na 100 odsto i da će navijači to znati da cene”, ispričao je novi bek Partizana.

Prelazak sa američkog na evropski stil igre donosi određene promene, ali novajlija u timu veruje da adaptacija neće predstavljati problem.

„Mislim da je terminologija drugačija. Pogotovo je nezgodno kada ste negde bili duže vreme. Koncept moće da bude isti, ali stvari zovemo drugim imenima. Ali navikavam se. Volim da verujem da će se moja igra dobro uklopiti. Osećam da sam igrač koji je jako inteligentan i da je evropska košarka mnogo intelektualnija od NBA. Mislim da ću se dobro uklopiti, a treneri mi tu daju veliku podršku”, naglasio je on.

Očekivanja, pritisak i utisci o Beogradu

Igranje za Partizan nosi i visok nivo pritiska i očekivanja navijača, ali Portorikanac ističe da je spreman za taj izazov.

„Da, naravno. Osećam da od sebe lično tražim najviše. Želim da dam sve od sebe, pogotovo pred ovim navijačima. Ovo je za mene najbolja atmosfera u kojoj može da se igra košarka i drago mi je što ću je iz prve ruke osetiti.”

Prilagođavanju na evropski stil značajno su doprineli i nastupi u dresu reprezentacije.

„Dosta mi je to pomoglo da se prilagodim. Igrao sam bez defanzivne tri sekunde, sa mogućnošću da se pipa lopta iznad obruča, to me je spremilo”, dodao je Tompson, koji je na kraju podelio i prve utiske o životu u prestonici Srbije:

„Beograd je sjajan, neverovatan grad. Još nisam dobio loš tanjir hrane, sve je bilo jako ukusno!”

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