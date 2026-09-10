Slušaj vest

Trener Ibon Navaro na raspolaganju ima jači sastav nego na prethodnom turniru na Kritu, ali crveno-beli i dalje nisu kompletni.

KK Crvena zvezda  Foto: Pedja Milosavljevic, KK Crvena Zvezda, www.kkcrvenazvezda.rs

Stefan Miljenović se vratio u trenažni proces nakon oporavka od povrede, dok je Čima Moneke rešio administrativne probleme u vezi sa novim pasošem i otputovao sa ekipom, saznaje "Meridijan sport"

Dejan Davidovac nije krenuo put Kipra zbog manjih problema sa povredom. Stručni štab nije želeo ništa da rizikuje, pa je srpski reprezentativac ostao u Beogradu, gde individualno trenira u Pioniru kako bi što spremniji dočekao početak sezone.

Na Kipar nije otputovao ni Nikola Đurišić, koji se i dalje oporavlja od povrede zadobijene tokom reprezentativne akcije.

Zvezda će prvi meč na turniru odigrati u petak od 20 časova protiv Olimpijakosa, dok je duel sa Arisom zakazan za nedelju od 14.4

Nakon turnira na Kipru, crveno-beli će se vratiti u Beograd, gde će imati završnu fazu priprema pred početak sezone.

Prvu utakmicu u Evroligi Zvezda će igrati 24. septembra protiv Žalgirisa u Beogradskoj areni.

Ne propustiteEvroligaZVEZDIN NIGERIJAC JASAN I GLASAN: Cilj je plej-of Evrolige...
Ebuka Izundu
EvroligaŽALGIRIS U PROBLEMU PRED ZVEZDU: Litvanci bez sjajnog plejmejkera stižu u Beograd?
Žalgiris
EvroligaCRVENA ZVEZDA PREDSTAVILA DRES ZA NAREDNU SEZONU: Promene su uočljive - kako se vama sviđa nova oprema tima sa Malog Kalemegdana?!
KK Crvena zvezda
EvroligaAMERIKANAC DEBITOVAO ZA ZVEZDU, PA OTVORIO DUŠU: "Batler mi je mnogo pomogao"
Patrik Boldvin Junior

01:00
Navijači Zvezde oterali fudbalere Izvor: Kurir