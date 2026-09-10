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Trener Ibon Navaro na raspolaganju ima jači sastav nego na prethodnom turniru na Kritu, ali crveno-beli i dalje nisu kompletni.

1/5 Vidi galeriju KK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic, KK Crvena Zvezda, www.kkcrvenazvezda.rs

Stefan Miljenović se vratio u trenažni proces nakon oporavka od povrede, dok je Čima Moneke rešio administrativne probleme u vezi sa novim pasošem i otputovao sa ekipom, saznaje "Meridijan sport"

Dejan Davidovac nije krenuo put Kipra zbog manjih problema sa povredom. Stručni štab nije želeo ništa da rizikuje, pa je srpski reprezentativac ostao u Beogradu, gde individualno trenira u Pioniru kako bi što spremniji dočekao početak sezone.

Na Kipar nije otputovao ni Nikola Đurišić, koji se i dalje oporavlja od povrede zadobijene tokom reprezentativne akcije.

Zvezda će prvi meč na turniru odigrati u petak od 20 časova protiv Olimpijakosa, dok je duel sa Arisom zakazan za nedelju od 14.4

Nakon turnira na Kipru, crveno-beli će se vratiti u Beograd, gde će imati završnu fazu priprema pred početak sezone.

Prvu utakmicu u Evroligi Zvezda će igrati 24. septembra protiv Žalgirisa u Beogradskoj areni.