Slušaj vest

Luka Vildoza je potpisom za Partizan navukao na sebe bes navijača Crvene zvezde - kluba u kojem je proveo jednu sezonu.

Upitan je bio argentinski as o dobacivanjim navijača u Beogradu...

„Moja supruga je ta koja burnije reaguje i iznervira se na ljude! Ako mi neko nešto dobaci na ulici, ja nisam tip koji želi da se svađa ili bije. Samo prođem i pustim to. Imamo bebu i moramo da poštujemo trenutak i porodicu. Srbi razumeju i te stvari. Razumem šta ljudi govore, ali iskreno – ne obazirem se na to.“, rekao je Vildoza za Mozzart sport.

1/17 Vidi galeriju Luka Vildoza Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, STARSPORT/2025 STARSPORT ©

Potom je objasnio kako je došlo do dolaska u Partizan.

„Tokom leta čekali mesec dana, bili smo u Bolonji jer nismo mogli da odemo – tek smo dobili bebu i bili smo nervozni oko toga šta će se desiti tokom leta. Interesovanje Partizana postojalo je i ranije, ovo je druga godina zaredom kako su pitali šta se dešava. Ove godine sam odlučio da dođem. Porodica moje supruge je odavde, želeo sam da budem u Beogradu. Imao sam i veoma dobar razgovor sa trenerom koji me je dodatno pogurao. Posle nekoliko meseci u Beogradu, osećam se zaista srećno zbog odluke koju sam doneo.“