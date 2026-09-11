"DOBACUJU MI NA ULICI, ŽENA SE IZNERVIRA KAD TO ČUJE..." Vildoza otvorio dušu: Neću da se svađam i bijem, ali...
Luka Vildoza je potpisom za Partizan navukao na sebe bes navijača Crvene zvezde - kluba u kojem je proveo jednu sezonu.
Upitan je bio argentinski as o dobacivanjim navijača u Beogradu...
„Moja supruga je ta koja burnije reaguje i iznervira se na ljude! Ako mi neko nešto dobaci na ulici, ja nisam tip koji želi da se svađa ili bije. Samo prođem i pustim to. Imamo bebu i moramo da poštujemo trenutak i porodicu. Srbi razumeju i te stvari. Razumem šta ljudi govore, ali iskreno – ne obazirem se na to.“, rekao je Vildoza za Mozzart sport.
Potom je objasnio kako je došlo do dolaska u Partizan.
„Tokom leta čekali mesec dana, bili smo u Bolonji jer nismo mogli da odemo – tek smo dobili bebu i bili smo nervozni oko toga šta će se desiti tokom leta. Interesovanje Partizana postojalo je i ranije, ovo je druga godina zaredom kako su pitali šta se dešava. Ove godine sam odlučio da dođem. Porodica moje supruge je odavde, želeo sam da budem u Beogradu. Imao sam i veoma dobar razgovor sa trenerom koji me je dodatno pogurao. Posle nekoliko meseci u Beogradu, osećam se zaista srećno zbog odluke koju sam doneo.“