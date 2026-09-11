Dušan Alimpijević suočava se sa lošim vestima: Bešiktaš suspendovao ugovor sa Medijom Sisokom zbog zdravstvenih problema.
problem
VELIKI UDARAC ZA ALIMPIJEVIĆA! Selektor Srbije mora brzo da reaguje!
Slušaj vest
Loše vesti stigle su za Dušana Alimpijevića i Bešiktaš pred početak nove sezone i turnir u Beogradu.
Istanbulski klub je odlučio da suspenduje ugovor sa Medijom Sisokom, koji je u Bešiktaš stigao 3. jula 2026. godine. Do odluke je došlo sporazumno, nakon što je kod reprezentativca Malija ustanovljen zdravstveni problem.
Dušan Alimpijević Bešiktaš Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia
Vidi galeriju
Klub je saopštio da Siskovo stanje trenutno prate lekari Bešiktaša, dok će ugovor biti ponovo aktiviran kada problem bude otklonjen.
Turski velikan nije otkrio detalje o prirodi zdravstvenog problema, pa će Sisko do daljeg biti van ekipe.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši