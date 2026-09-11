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Loše vesti stigle su za Dušana Alimpijevića i Bešiktaš pred početak nove sezone i turnir u Beogradu.

Istanbulski klub je odlučio da suspenduje ugovor sa Medijom Sisokom, koji je u Bešiktaš stigao 3. jula 2026. godine. Do odluke je došlo sporazumno, nakon što je kod reprezentativca Malija ustanovljen zdravstveni problem.

1/7 Vidi galeriju Dušan Alimpijević Bešiktaš Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Klub je saopštio da Siskovo stanje trenutno prate lekari Bešiktaša, dok će ugovor biti ponovo aktiviran kada problem bude otklonjen.

Turski velikan nije otkrio detalje o prirodi zdravstvenog problema, pa će Sisko do daljeg biti van ekipe.

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