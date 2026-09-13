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Tajler Dorsi bio je jedan od najvažnijih igrača Olimpijakosa na putu do dugo čekane titule prvaka Evrope, a pred početak nove sezone Amerikanac grčkog porekla nema nameru da se zadovolji onim što je već postignuto.

Olimpijakos je prošle sezone konačno stigao do trofeja Evrolige, a uz Sašu Vezenkova, koji je bio glavna figura šampionskog pohoda, ogromnu ulogu imao je i Dorsi. Bek ekipe iz Pireja odigrao je sezonu na vrhunskom nivou i bio jedan od ključnih ljudi u pohodu na evropsku krunu.

Sada je pred Olimpijakosom još teži zadatak – ostati na vrhu i odbraniti ono što je godinama čekao.

Dorsi, međutim, ne želi da se opterećuje titulom niti da pravi veliku razliku između prošle i nove sezone.

"Ne osećam nikakvu razliku. Sve je stvar mentaliteta. Lep je osećaj osvojiti takmičenje, ali život ide dalje i morate nastaviti dalje. Svet se kreće veoma brzo, pa tako i ja. Ali osećam se dobro", rekao je Dorsi.

Tajler Dorsi Foto: Stefanos Kyriazis/Ipa Sport / Ip / Zuma Press / Profimedia, Starsport

"Sada smo mi meta"

Olimpijakos će u novu sezonu ući sa nešto izmenjenim sastavom, ali Dorsi veruje da šampion ima ono najvažnije – igrače koji su i dalje gladni uspeha.

"Veoma teško. Imamo novi tim, ali postoje igrači koji su i dalje gladni uspeha i pobeda. Međutim, sada smo mi meta. Svi će želeti da nam pokažu koliko vrede", istakao je Dorsi.

Upravo zbog toga, prema njegovim rečima, ključ će biti stabilnost tokom duge i iscrpljujuće sezone. Olimpijakos će biti pod većim pritiskom, a svaki rival želeće dodatno da se dokaže protiv aktuelnog prvaka Evrope.

"Ako budemo imali mentalitet da tokom duge sezone ne preterujemo u reakcijama i pokušamo da održimo stabilnost, sve će biti u redu", poručio je Amerikanac.

To je možda i najveći izazov za ekipu iz Pireja. Osvojiti Evroligu je jedno, ali ponoviti taj uspeh kada svi unapred znaju da si jedan od glavnih favorita – nešto je sasvim drugo.

Dorsi želi da ostane u Pireju

Pored priče o terenu, posebnu pažnju privlači i Dorsijeva budućnost u klubu.

Njegov ugovor ulazi u završnu godinu, a sam košarkaš je nedavno otvoreno govorio o situaciji. Pregovori o produžetku saradnje još nisu blizu dogovora, ali Dorsi nema dilemu kada je njegova želja u pitanju – želi da ostane u Olimpijakosu.

To bi mogla da bude jedna od velikih tema tokom sezone, posebno imajući u vidu koliko je Amerikanac bio važan u pohodu na prošlogodišnju titulu.

Dorsi je prošle sezone u Evroligi prosečno beležio 17 poena, 2,4 skoka i 2,8 asistencija, uz odličnu ulogu u šampionskoj ekipi.

Zbog toga Olimpijakos nema razlog da ga olako pusti.

Dorsi, sa druge strane, već zna šta ga čeka u novoj sezoni. Šampion više nije lovac, sada je onaj koga svi žele da sruše.

Trofej više nije san. Sada ga treba braniti.

A Tajler Dorsi želi da bude jedan od ljudi koji će ponovo predvoditi Olimpijakos do samog vrha Evrope.

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