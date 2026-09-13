Slušaj vest

NBA liga je za franšize u novoj evropskoj ligi prema najnovijim informacijama tražio između 500 miliona i milijardu dolara, a Bertomeu smatra da takve cifre trenutno ne odgovaraju stanju evropske košarke.

1/11 Vidi galeriju Detalji sa evroligaškog večitog derbija Partizan - Crvena zvezda Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

"Po mom mišljenju, procene na nivou koji pominjete ne odgovaraju realnosti košarke u Evropi. Ako bi to bilo izvodljivo, prva posledica bila bi gotovo potpuna zamena sadašnjih vlasnika klubova novim vlasnicima, odnosno investitorima", rekao je Bertomeu i dodao:

"Jasno je da sadašnji klubovi nemaju kapacitet da prihvate takve procene. Ostaje da se vidi i da li su fudbalski klubovi spremni da ulažu toliko novca u svoje košarkaške sekcije."

Bertomeu upozorava i na argument da bi tako velika ulaganja mogla da se isplate kroz duži vremenski period.

"Ako je odgovor da će investicija biti profitabilna tek na veoma duge staze, moramo da imamo na umu da je sport veoma dinamičan, a sportska industrija se lako menja. Pravljenje prognoza za tako dug period sa sobom nosi mnogo neizvesnosti."

Ipak, prema informacijama iz pregovora, već postoje ponude koje dostižu čak milijardu dolara, što pokazuje da interesovanje potencijalnih investitora postoji uprkos Bertomeuovim rezervama.

Nekadašnji direktor Evrolige govorio je i o tržištima na kojima evropska košarka nikada nije uspela da napravi veliki iskorak, posebno Velikoj Britaniji.

"Evroliga je uvek imala jasnu ideju da košarka mora da izađe iz tradicionalnih tržišta. U prve dve sezone imali smo tim u Londonu, iako taj pokušaj nije uspeo. Kasnije smo Tursku uveli među najvažnija tržišta, a Bajern Minhen sam pozvao još pre nego što je ušao u prvu nemačku ligu."

Kao najveći neiskorišćeni prostor vidi upravo britansko tržište.

"Napredovalo se u Francuskoj i Nemačkoj, ali ne i u Velikoj Britaniji, niti u skandinavskim zemljama. Ni Italija više nema težinu kakvu je nekada imala u evropskoj košarci."