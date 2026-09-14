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Poraz od Arisa u prijateljskom susretu na Kipru (98:74) doneo je slabije izdanje Crvene zvezde, koja je u prvoj deonici primila čak 34 poena. U nastavku meča crveno-beli su donekle popravili odbranu, ali je učinak u napadu ostao skroman. Uprkos nepovoljnom ishodu, trener Ibon Navaro smireno sagledava situaciju i ističe da su ovakve oscilacije uobičajene za pripremni period.

"Ovo je potpuno normalno za predsezonu. Način na koji smo pristupili utakmici protiv Olimpijakosa bio je potpuno drugačiji od načina na koji smo pristupili utakmici sa Arisom. Ali dobro je što se ovo dogodilo, jer nam pokazuje kako ekipa reaguje na određene stvari koje mogu da se dogode tokom sezone. Pokušali smo da proverimo neke drugačije opcije. Posle odmora koji smo pokušali da damo Semiju (Odželeju) u petak, zbog njegovog putovanja i obaveza u ELPA, trebalo je da odigra više minuta, ali smo ga izgubili već posle dva minuta. Uz to, Patrik Boldvin je bio bolestan. To nas je primoralo da igramo na drugačiji način od onoga što smo želeli", izjavio je Navaro u razgovoru za Meridian sport.

Strateg crveno-belih skreće pažnju i na proces uigravanja novajlija.

"Postoje igrači koji su još u procesu prilagođavanja novim pravilima i novom sistemu, kao što su Izundu, Moneke… Jednostavno, protiv Arisa smo se našli u drugačijem scenariju."

1/5 Vidi galeriju Ibon Navaro Foto: www.kkcrvenazvezda.rs

Ipak, šef stručnog štaba ne sakriva da izdanje tima nije bilo na priželjkivanom nivou.

"Takođe, mentalni pristup je bio veliki izazov. Ekipa je morala da pokaže da može da pruži bolju partiju nego što je to bio slučaj prošle nedelje na Kritu. Energija u igri bila je potpuno drugačija nego u našoj prethodnoj utakmici. Dakle, ponovo možemo mnogo toga da naučimo iz ovoga. Razočarani smo zbog načina na koji smo odigrali, ali nema drame. Mislim da je ovo čak dobro za nas, kako bismo još više radili na treninzima i bili još fokusiraniji."

Dodatnu brigu zadala je i rana povreda Semija Odželeja, koji je morao van terena već posle uvodnih minuta. Na pitanje o stanju svog igrača, Navaro kratko odgovara:

"Ne znam kakva je situacija. Nadam se da nije ništa ozbiljno, ali još uvek ne znam."

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