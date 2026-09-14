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Panatinaikos traži pojačanje pod obručima, a na radaru grčkog velikana našlo se veoma poznato ime. Brajant Danston, jedan od najiskusnijih centara evropske košarke, mogao bi da bude novo rešenje za ekipu Željka Obradovića.

Ovaj potencijalni transfer posebno je zanimljiv zbog činjenice da je Danston dobar deo pripremnog perioda proveo sa Olimpijakosom, najvećim rivalom Panatinaikosa. Iskusni Amerikanac je sa crveno-belima iz Pireja trenirao pred novu sezonu, a dobio je priliku da nastupi i na pojedinim pripremnim utakmicama.

Od Olimpijakosa do Panatinaikosa?

Danston je upravo u Olimpijakosu stekao punu afirmaciju u Evroligi. Za klub iz Pireja igrao je od 2013. do 2015. godine i tada se etablirao kao jedan od najboljih defanzivnih centara u evropskoj košarci.

Zato bi njegov eventualni prelazak u Panatinaikos imao dodatnu težinu. U pitanju su dva najveća grčka kluba, a svaki transfer između njih automatski izaziva ogromnu pažnju.

Zanimljivo, Panatinaikos je i ranije želeo Danstona. Njegovo ime povezivalo se sa zelenima još prošlog leta, kada je trener bio Ergin Ataman, ali tada nije došlo do dogovora. Amerikanac je umesto toga završio u Olimpiji iz Milana, gde je proveo jednu sezonu.

U dresu italijanskog velikana odigrao je 34 utakmice u Evroligi i prosečno beležio 4,1 poen i 3,3 skoka.

Sada bi ponovo mogao da završi u Grčkoj, ali ovog puta na drugoj strani velikog rivalstva.

Osam godina u Efesu i dve titule Evrolige

Najveći deo svoje evroligaške karijere Danston je proveo u Anadolu Efesu. Čak osam sezona bio je član turskog kluba, a sa njim je stigao i do najvećeg uspeha u karijeri.

Efes je osvojio dve uzastopne titule Evrolige, 2021. i 2022. godine, a Danston je bio deo tog šampionskog sastava.

Posle Efesa nastupao je za Virtus iz Bolonje, Žalgiris i Olimpiju iz Milana, dok je pre dolaska u Evroligu igrao za Aris, Bnei Hercliju, Hapoel iz Holona i Vareze.

Profesionalnu karijeru započeo je čak u Južnoj Koreji, u ekipi Mobis Fibus, odakle je postepeno gradio put ka evropskom vrhu.

1/5 Vidi galeriju Iskusni evroligaški centar - Brajant Danston Foto: Massimo Ceretti / imago sportfotodienst / Profimedia, Savino Paolella/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Veteran sa 330 evroligaških utakmica

Danston je za sve ove godine sakupio ogromno iskustvo na najvišem nivou.

U Evroligi je odigrao čak 330 utakmica, uz prosek od 7,9 poena, 4,5 skokova i 1,1 asistenciju, a u proseku je beležio i jednu blokadu po meču.

Njegov zaštitni znak godinama je bila igra u reketu. Snažan, fizički veoma moćan i odličan u zaštiti obruča, Danston je bio jedan od centara protiv kojih niko nije voleo da igra.

Naravno, sada već ima 40 godina, pa je jasno da više nije igrač iz najboljih dana. Ipak, njegovo ogromno iskustvo, poznavanje evropske košarke i sposobnost da pomogne ekipi u određenim segmentima igre i dalje predstavljaju ozbiljan adut.

Upravo zbog toga bi Obradović mogao da vidi Danstona kao korisno rešenje za Panatinaikos.

Ako do dogovora dođe, Amerikanac bi napravio jedan od zanimljivijih poteza u karijeri – iz priprema Olimpijakosa mogao bi pravo u Panatinaikos, čime bi jedan od najvećih grčkih sportskih rivaliteta dobio novu zanimljivu priču.