Slušaj vest

Poraz od Arisa (98:74) otvorio je nekoliko pitanja, pre svega kada je reč o odbrani i načinu na koji trener Ibon Navaro koristi raspoložive igrače. Ipak, crveno-beli još imaju vremena da poprave utisak, jer se ono najvažnije, a to je početak Evrolige, približava tek za desetak dana.

Zvezda je u dosadašnjem delu priprema upisala samo jednu pobedu na četiri utakmice. To samo po sebi nije razlog za alarm, ali način na koji je ekipa izgledala protiv Arisa pokazuje da novi stručnjak ima dosta posla.

Španac je protiv Solunaca pokušavao da pronađe pravu kombinaciju, ali je sa čestim izmenama bilo teško bilo kome da uhvati pravi ritam. Već u prvoj četvrtini na parketu koristio je čak 14 košarkaša, a gotovo svaki prekid donosio je novu promenu.

Takav pristup može da bude razumljiv u pripremnom periodu, kada trener želi da vidi što više igrača, ali je problem što se u takvoj situaciji teško stvara kontinuitet. Zvezda je grešila, Aris je to kažnjavao, a razlika je na kraju narasla do ogromna 24 poena.

1/5 Vidi galeriju KK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic, KK Crvena Zvezda, www.kkcrvenazvezda.rs

Još jedan detalj privukao je pažnju. Čima Moneke je protiv Arisa proveo gotovo 27 minuta na parketu, što je više nego što je Navaro ranije uglavnom davao svojim igračima. Istovremeno, Tajson Karter je dobio 20 minuta iako je imao veoma loš učinak - deset poena uz šut 4/12 iz igre, 2/7 za tri i četiri izgubljene lopte. Amerikanac je pokušavao da pronađe ritam, ali mu nije išlo. Ipak, Navaro ga je ostavio na parketu duže nego što bi se možda očekivalo.

Naravno, od jedne pripremne utakmice ne treba praviti dramu. Zvezda nije dovela Navara da bi blistala u septembru, već da bi najbolju košarku igrala kada sezona bude u punom zamahu.

Klub je izabrao španskog stručnjaka kao čoveka kom veruje, a Miloš Teodosić je kao sportski direktor upravo tim izborom pokazao kakav košarkaški pravac želi. Zato Navaru treba dati vreme da sprovede svoje ideje. Ali pripreme su tu da ukažu na probleme, a Zvezda ih je već nekoliko dobila na papiru.

Odželej povređen, Boldvin bolestan Španski trener je imao kadrovskih problema.

- Pokušali smo da proverimo neke drugačije opcije. Posle odmora koji smo dali Semiju Odželeju zbog njegovog putovanja i obaveza u ELPA, trebalo je da odigra više minuta, ali smo ga izgubili već posle dva minuta. Uz to, Patrik Boldvin je bio bolestan. To nas je primoralo da igramo na drugačiji način od onoga što smo želeli - kaže Ibon Navaro.

Odbrana mora da bude čvršća, rotacije fleksibilnije, a igrači da dobiju jasnije uloge. Generalna proba protiv Arisa u četvrtak biće poslednja prilika da se neke stvari isprobaju pre nego što krene ono pravo. A onda stiže Žalgiris.

- Ovo je potpuno normalno za predsezonu - spušta loptu Navaro u izjavi za Meridijan sport i dodaje:

- Način na koji smo pristupili utakmici protiv Olimpijakosa bio je potpuno drugačiji od onog u meču sa Arisom. Ali dobro je što se ovo dogodilo, jer nam pokazuje kako ekipa reaguje na određene stvari koje mogu da se dogode tokom sezone.

Priznaje da je bolja igra bila obaveza za crveno-bele.

- Mentalni pristup je bio veliki izazov. Ekipa je morala da pokaže da može da pruži bolju partiju nego što je to bio slučaj prošle nedelje na Kritu. Energija u igri bila je potpuno drugačija nego u našoj prethodnoj utakmici. Dakle, možemo mnogo toga da naučimo iz ovoga. Razočarani smo zbog načina na koji smo odigrali, ali nema drame. Mislim da je ovo čak dobro za nas, kako bismo još više radili na treninzima i bili još fokusiraniji.