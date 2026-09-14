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Partizan je na spektakularnoj košarkaškoj večeri pod otvorenim nebom savladao Bešiktaš, a jedan čovek posebno je podigao navijače na noge.

Karlik Džons ubacio je 22 poena i bio prvo ime crno-belih, što je bilo dovoljno da s tribina više puta odjekne ono dobro poznato "MVP, MVP!"

U ovoj fazi priprema - Partizan deluje sasvim kokretno, ali naravno rano je za bilo kakve zaključke. Činjenica je da crno-beli moraju još da se pojačaju, a pre svega na poziciji krilnog centra. Ako "pogode" sa "četvorkom" biće to respektabilan tim.

Reprezentativac Južnog Sudana uživao je u povratku pred Partizanovu publiku, posebno zbog činjenice da nije nastupio u prethodnom meču. Ambijent na Kalemegdanu dodatno je začinio njegov povratak na teren.

- Neverovatan je osećaj igrati napolju. Nisam igrao na prošloj utakmici, pa sam bio izuzetno uzbuđen što sam konačno izašao na teren sa saigračima. Atmosfera je uvek sjajna. Možda je večeras bilo malo tiše u odnosu na prošlu godinu, ali je i dalje bilo prelepo. Tokom leta mi je zaista nedostajala ova energija i presrećan sam što sam ponovo tu sa starim i novim momcima da vidimo šta sve možemo da uradimo zajedno - rekao je Džons.

1/5 Vidi galeriju Partizan - Bešiktaš Open Air Foto: Andrija Sokovic/2026 Andrija Sokovic/Starsport ©

Njegova partija brzo je prepoznata i na tribinama, pa je bek Partizana ponovo slušao skandiranje. Ipak, uprkos ovacijama, Karlik ne želi da leti previsoko. Svestan je da je sezona tek pred vratima i da će biti potrebno vreme da se uigra potpuno novi sastav. Posebno ga raduje ono što vidi u svlačionici.

- Aktivno radimo na uigravanju. Ne kažem da prošle godine nismo imali sjajne ljude, jesmo, ali sada imamo fantastičnu grupu momaka u kojoj se svi bore za isti, zajednički cilj. Svi su opušteni, svako zna šta donosi ekipi i to je najvažnije. Biće tu još dosta uspona i padova tokom sezone, ali u ovom trenutku radimo u pravom smeru - poručio je organizator igre crno-belih.

Džons je potom imao samo reči hvale za nove saigrače. Posebno je izdvojio njihovu raznovrsnost i činjenicu da svako može da doprinese na svoj način.

- Iskreno, svi donose nešto svoje na teren. Lamar je zver od igrača, to je momak koji se ne umara, izuzetno je fizički jak i može da čuva sve pozicije. Pajola i Luka, koji igraju na bekovskim pozicijama, skidaju veliki pritisak s mojih leđa, postavljaju napad i razigravaju ostale. Tu je i Derek, koji može da pogodi odakle god poželi i zapali mrežice. Čak i momci koji nisu igrali, poput Kevarijusa Hejsa, daju ogroman doprinos. Svako pomaže na svoj način - objasnio je Džons.

Upravo takva širina trebalo bi da bude jedan od aduta Partizana u sezoni koja sledi. Crno-beli su promenili veliki deo sastava, pa će za stvaranje prave hemije biti potrebno još vremena. Džons, međutim, veruje da je put kojim ekipa ide dobar.

A njegova poruka pred početak sezone jasno pokazuje koliko su očekivanja velika.