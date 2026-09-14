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Džered Batler trebalo bi da bude jedna od centralnih figura Crvene zvezde, ali pripreme za novu sezonu za sada ne daju takvu sliku. I sam trener Ibon Navaro istakao je da je američkom plejmejkeru potrebno još vremena da se prilagodi novom sistemu.

Na njegovu odbranu posebno je ukazao nekadašnji košarkaš crveno-belih Milutin Aleksić, koji smatra da bi upravo taj segment mogao da bude najveći problem za Batlera.

1/5 Vidi galeriju Džered Batler u dresu Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

- Batlerov problem je hroničan. Ustanovljen je još prošle sezone, mora da poradi na defanzivi. Prepoznat je kao najslabija karika, čini mi se kod Navara, ali kod bilo kog drugog trenera će morati da pojača rad na odbrani. Nema kapacitet da bude elitni defanzivac, ali može da bude bolji - rekao je Aleksić u podkastu Sportuna na TV Una.

Aleksić upozorava da bi Batler u neizvesnim završnicama mogao da postane meta protivničkih napada, što bi moglo da umanji njegov veliki napadački doprinos.

- Važni napadi i zadnji napadi se igraju na čoveka kojeg čuva Batler, to će sigurno i Navaro primetiti. Ukoliko sam Batler ne uradi nešto po tom pitanju, mislim da će mu mnogo onemogućiti da pokaže raskošan talenat u napadu, koji nije upitan - dodao je Aleksić.

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